Женщина годами врала любимому о тяжелой болезни, чтобы увеличить грудь

Суд присудил мошеннице общественные работы и обязательное ношение электронного браслета после разоблачения ее многолетней лжи.

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35-летняя Лора Макферсон из Великобритании предстала перед судом по обвинению в мошенничестве после того, как в течение пяти лет обманывала своего партнера и дочь, делая вид, что болеет раком. Подробнее об этом пишет издание People.

По данным следствия, женщина систематически выманивала деньги у своего партнера Джона Леонарда, утверждая, что ей диагностировали злокачественные опухоли в груди, кишечнике, яичниках и матке. С марта 2017 года по январь 2022 года она получила от него около 41 тысячи долларов, якобы на лечение онкологии.

Для поддержки своей ложной истории британка даже делала постановочные фотографии из больницы, чтобы ее обман выглядел более убедительным для близких.

Раскрытие всей правды

Правда раскрылась случайно, когда Леонард отвез Макферсон в больницу, откуда она позже самостоятельно отправилась в соседний город. Мужчина позвонил в клинику, где должна была состояться якобы мастэктомия, чтобы оплатить счет, но выяснил, что на самом деле его партнерше сделали операцию по увеличению груди.

После этого открытия Леонард провел собственное расследование и узнал, что поездка Макферсон в Австрию, которую она представляла как хирургическое удаление матки, на самом деле была посещением SPA-центра для похудения.

Выступая в суде, потерпевший подчеркнул, что обман нанес глубокую психологическую травму не только ему, но и их общей дочери, которая регулярно плакала из-за болезни матери и "съехала" в учебе.

Для поддержки своей ложной истории британка даже делала постановочные фотографии из больницы Фото: Pixels

"Эту травму трудно выразить словами. У меня остались глубокие эмоциональные шрамы. Не думаю, что смогу снова доверять людям", — заявил Леонард во время судебного заседания.

Мужчина также добавил, что за все время Макферсон ни разу не извинилась за свою ложь.

Решение суда

Несмотря на тяжесть обвинений, суд не назначил мошеннице тюремного заключения. Вместо этого ее приговорили к двум годам общественных работ и 30 дням условного срока с обязательным ношением электронного браслета и соблюдением комендантского часа.

Напомним, ранее токийская полиция задержала 34-летнего офисного работника Рету Мияхару, которого местные медиа прозвали сумасшедшим "демоном-дубликатором". Мужчина незаконно создавал копии ключей от помещений незнакомых женщин.

Тем временем 18-летняя Эвелина Фабиански, стремясь отомстить своему бывшему, решила повредить его автомобиль. Однако девушка даже не догадывалась, что выбрала чужую машину, которая не принадлежала ее обидчику.