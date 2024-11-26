Влиятельную персону, которая хвасталась украденным в социальных сетях, бросили за решетку (фото)

Когда офицеры полиции проверили страницу женщины в TikTok, то увидели ролик, на котором она позирует в исчезнувшей из магазина одежде.

22-летняя Марлена Велес, инфлуэнсерша из Флориды (США), попала за решетку в связи с обвинениями в мелкой краже на сумму более 398 фунтов стерлингов из магазина в Кейп-Корале. Интересно, что привлечь к ответственности блогершу удалось благодаря видео в TikTok, пишет издание Fort Myers News-Press.

Отдел предотвращения убытков торговой сети Target сообщил местной полиции, что подозреваемую поймали с помощью камеры видеонаблюдения на кассе самообслуживания, когда она сканировала фальшивый штрих-код с заниженными ценами на товары, которые были в тележке. В общем женщина вынесла 16 вещей, среди которых были бытовые товары и одежда.

Правоохранители проверили и подтвердили подлинность записей с камер видеонаблюдения, а затем разместили фото подозреваемой на странице департамента в социальных сетях, надеясь, что общественность поможет ее опознать. Так и произошло.

Марлену Велес "сдали" ее подписчики Фото: Cape Coral Police Department

По словам представителей полиции, Велес помогли идентифицировать ее же собственные подписчики. Когда офицеры проверили страницу американки в TikTok, то увидели ролик, на котором она позирует в исчезнувшей из магазина одежде.

"Она, по сути, сама себя выдала. Социальные сети дали нам неожиданную зацепку, которая ускорила ее идентификацию и последующий арест", — заявили стражи порядка.

Сообщается, что у госпожи Велес это уже не первые проблемы с законом. Ранее ее обвиняли в похищении автомобиля и различных кухонных принадлежностей. В полиции уверяют, что популярность блогерши, которая имеет более 300 тысяч подписчиков в TikTok, не поможет избежать ответственности в случае признания ее вины в суде.

Велес предстанет перед судом Фото: Cape Coral Police Department

Напомним, ранее Фокус писал, что мужчину из Китая посадили за то, что он выманил у трех одиноких женщин 540 тысяч юаней (около 3 млн грн) и спустил эти деньги на свою "настоящую возлюбленную", которой представился "бриллиантовым холостяком" и делал щедрые подарки.

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