Впливову персону, яка вихвалялась вкраденим у соціальних мережах, кинули за ґрати (фото)

Коли офіцери поліції перевірили сторінку жінки у TikTok, то побачили відео, на якому вона позує в тому самому одязі, що зник з магазину.

22-річна Марлена Велес, інфлуенсерка з Флориди (США), потрапила за ґрати у зв’язку зі звинуваченнями у дрібній крадіжці на суму понад 398 фунтів стерлінгів з магазину в Кейп-Коралі. Цікаво, що притягнути до відповідальності блогерку вдалось завдяки відео у TikTok, пише видання Fort Myers News-Press.

Відділ запобігання збиткам торгівельної мережі Target повідомив місцеву поліцію, що підозрювану спіймали на камеру відеоспостереження на касі самообслуговування, коли вона просканувала фальшивий штрих-код із заниженими цінами на товари, що були у візку. Загалом жінка винесла 16 речей, серед яких були побутові товари та одяг.

Правоохоронці перевірили й підтвердили справжність записів з камер відеоспостереження, а потім розмістили фото підозрюваної на сторінці департаменту в соціальних мережах, сподіваючись, що громадськість допоможе її впізнати. Так і сталося.

Марлену Велес "здали" її підписники Фото: Cape Coral Police Department

За словами представників поліції, Велес допомогли ідентифікувати її ж власні підписники. Коли офіцери перевірили сторінку американки в TikTok, то побачили відео, на якому вона позує в тому самому одязі, що зник з магазину.

"Вона, по суті, сама себе видала. Соціальні мережі дали нам несподівану зачіпку, яка прискорила її ідентифікацію і подальший арешт", — заявили стражі порядку.

Повідомляється, що у пані Велес це уже не перші проблеми із законом. Раніше її звинувачували у викраденні автомобіля та різноманітного кухонного приладдя. У поліції запевняють, що популярність блогерки, яка має понад 300 тисяч підписників у TikTok, не допоможе уникнути відповідальності у разі доведення її вини в суді.

Велес постане перед судом Фото: Cape Coral Police Department

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що чоловіка з Китаю ув'язнили за те, що він виманив у трьох самотніх жінок 540 тисяч юанів (близько 3 млн грн) й спустив ці гроші на свою "справжню кохану", якій представився "діамантовим холостяком" й робив щедрі подарунки.

Крім того, касир однієї з українських мереж супермаркетів Віктор Рибачок застерігає покупців від так званих "професійних жебраків", які вигадали нову схему незаконного заробітку. Після початку повномасштабного вторгнення шахраї почали обводити навколо пальця заможних людей.