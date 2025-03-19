Жінка під час розлучення вимагала $6800 за домашню роботу: суд присудив у п'ять разів більше

Наприкінці минулого року фігурантка справи подала заяву про розлучення, вимагаючи опіку над донькою, справедливого поділу майна та компенсацію за виконання хатньої роботи.

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Нещодавно районний суд Чжунюань, що у центральному Китаї, виніс резонансне рішення, присудивши жінці близько $35 тисяч компенсації за виконання домашніх обов'язків при розлученні. Це у п’ятеро більша сума, аніж було заявлено спочатку позивачкою, пише видання SCMP.

Ху та Ван одружилися у 2011-му, того ж року в них народилась донька. За цей час між ними виникали численні суперечки, особливо щодо освіти дитини. Ситуація загострилася у жовтні 2022 року, коли після чергової конфронтації Ху покинула їхній спільний дім у Чженчжоу, провінція Хенань. Відтоді пара почала жити окремо.

Вимоги після розлучення

Наприкінці минулого року жінка подала заяву про розлучення, вимагаючи опіку над донькою, справедливого поділу майна та компенсації у розмірі 50 тисяч юанів за виконання домашніх обов'язків.

Ху, яка звільнилася з роботи заради турботи про сім'ю, аргументувала вимогу тим, що взяла на себе виховання доньки та більшість домашніх справ, тоді як її чоловік не брав у цьому належної участі.

Зала суду в Китаї Фото: Pixels

На початку березня суд оголосив вердикт, задовольнивши клопотання Ху щодо опіки над дитиною та зобов'язавши Вана виплачувати щомісячну допомогу на утримання доньки. Однак найбільш несподіваним стало рішення щодо одноразової виплати компенсації — в п'ять разів більшої, аніж просила позивачка.

Пояснення рішення суду

Помічниця судді Фу Сайя пояснила: "Те, що домашня праця вважається нематеріальною, це не означає, що вона не цінна. Домашні обов'язки мають розподілятися між подружжям".

Це рішення ґрунтується на нормах Цивільного кодексу Китаю, який передбачає право вимагати компенсацію при розлученні для того з подружжя, хто несе більший тягар щодо виконання домашніх обов'язків, догляду за дітьми та членами родини старшого віку.

"Таке правило підтверджує цінність домашньої праці, заохочує членів сім'ї до рівноправної участі в хатніх справах та усуває дискримінацію сторони, яка виконує більшу частину цієї роботи", — додала Фу.

Інші голоси

Резонансний вердикт спровокував обговорення в китайських соціальних мережах, де більшість користувачів підтримала рішення суду.

"Аплодую мудрому рішенню суду", — написав один із коментаторів;

Інший зазначив: "Багато чоловіків не розуміють, наскільки виснажливою є домашня робота".

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Також стало відомо про історію 21-річної Лілі, яка після восьми років стосунків із коханим Максом випадково дізналася правду про його справжній вік — ця інформація її приголомшила.