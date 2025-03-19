Женщина при разводе требовала $6800 за домашнюю работу: суд присудил в пять раз больше

В конце прошлого года фигурантка дела подала заявление о разводе, требуя опеку над дочерью, справедливого раздела имущества и компенсацию за выполнение домашней работы.

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Недавно районный суд Чжунюань, что в центральном Китае, вынес резонансное решение, присудив женщине около $35 тысяч компенсации за выполнение домашних обязанностей при разводе. Эта сумма в пять раз больше, чем было заявлено изначально истицей, пишет издание SCMP.

Ху и Ван поженились в 2011-м, в том же году у них родилась дочь. За это время между ними возникали многочисленные споры, особенно по поводу образования ребенка. Ситуация обострилась в октябре 2022 года, когда после очередной конфронтации Ху покинула их совместный дом в Чжэнчжоу, провинция Хэнань. С тех пор пара начала жить отдельно.

Требования после развода

В конце прошлого года женщина подала заявление о разводе, требуя опеку над дочерью, справедливого раздела имущества и компенсации в размере 50 тысяч юаней за выполнение домашних обязанностей.

Ху, которая уволилась с работы ради заботы о семье, аргументировала требование тем, что взяла на себя воспитание дочери и большинство домашних дел, тогда как ее муж не принимал в этом должного участия.

Зал суда в Китае Фото: Pixels

В начале марта суд огласил вердикт, удовлетворив ходатайство Ху об опеке над ребенком и обязав Вана выплачивать ежемесячное пособие на содержание дочери. Однако самым неожиданным стало решение о единовременной выплате компенсации — в пять раз большей, чем просила истица.

Объяснение решения суда

Помощница судьи Фу Сайя объяснила: "То, что домашний труд считается нематериальным, это не означает, что он не ценен. Домашние обязанности должны распределяться между супругами".

Это решение основывается на нормах Гражданского кодекса Китая, который предусматривает право требовать компенсацию при разводе для того из супругов, кто несет большее бремя по выполнению домашних обязанностей, уходу за детьми и членами семьи старшего возраста.

"Такое правило подтверждает ценность домашнего труда, поощряет членов семьи к равноправному участию в домашних делах и устраняет дискриминацию стороны, которая выполняет большую часть этой работы", — добавила Фу.

Другие голоса

Резонансный вердикт спровоцировал обсуждение в китайских социальных сетях, где большинство пользователей поддержало решение суда.

"Аплодирую мудрому решению суда", — написал один из комментаторов;

Другой отметил: "Многие мужчины не понимают, насколько изнурительной является домашняя работа".

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