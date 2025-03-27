В РФ за решетку отправили фермера-миллиардера Вадима Мошковича

Вадима Мошковича, основателя ведущей сельскохозяйственной компании РФ "Русагро", обвиняют в мошенничестве.

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В РФ по решению суда заключили под стражу на два месяца российского фермера-миллиардера Вадима Мошковича, обладателя состояния в 2,7 миллиарда долларов, а также двух паспортов: России и Кипра. Мошковича задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с земельными активами в Белгородской области. Это самый громкий арест за многие годы в отношении крупного бизнесмена в России. Об это пишет Reuters.

Мошкович предстал перед судом в стеклянной клетке Мещанского суда Москвы, закованный в наручники и держащий в руках книгу Дэвида Иглмена "Мозг" и бутылку воды.

Вадим Мошкович в зале суда Фото: РИА Новости

Мошковичу грозит до 10 лет тюрьмы. Сам бизнесмен не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

"Основатель "Русагро" Вадим Мошкович отправлен в следственный изолятор", — сообщили в Московской городской судебной службе, добавив, что суд отклонил ходатайства его адвокатов об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста или залога.

Арест Мошковича, который начинал с продажи компьютеров в хаосе постсоветской России, а затем создал один из самых мощных сельскохозяйственных холдингов в стране, вызвал шок среди российской деловой элиты.

В Кремле пока не прокомментировали арест.

По данным Московской фондовой биржи, рыночная капитализация "Русагро", ведущего российского производителя сахара, свинины, масла и жиров, за два дня упала на треть на фоне этой новости.

РосСМИ сообщили, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и антикоррупционной полиции провели обыски в офисах компаний "Русарго" в Москве и других городах, а также в домах топ-менеджеров и изъяли файлы, телефоны и серверы.

Причины ареста пока неясны, хотя ведущие российские СМИ отмечают, что Вадим Мошкович был вовлечен в длительный юридический конфликт с основателями крупного поставщика растительных масел и жиров "Солнечные продукты", активы которого в 2018 году выкупила компания "Русагро".

Кто такой Вадим Мошкович

Вадим Мошкович родился в 1967 году в Москве, закончил математическую школу. С 2006 года он представлял в Совете Федерации Белгородскую область. Его полномочия должны были истечь в октябре 2015 года, однако он сложил их досрочно в декабре 2014-го. На тот момент он владел не только "Русагро", но и девелоперской компанией "А101", которую в 2015 году продал группе БИН Михаила Гуцериева за 700 миллионов долларов.

Вадим Мошкович владеет крупнейшим агрохолдингом России Фото: РИА Новости

Главный актив Вадима Мошковича — "Русагро" — основан в 2004 году. Начинал он с Белгородской области, где и находится штаб-квартира холдинга.

В 2022 году под персональные ограничения Евросоюза попал сам Мошкович, после того, как он посетил встречу бизнесменов с президентом Владимиром Путиным в день полномасштабного вторжения России в Украину. ЕС заявил, что у него были российский и кипрский паспорта. Сейчас Мошкович якобы не имеет кипрского паспорта, но является гражданином Израиля.

Тогда же у Вадима Мошковича начались проблемы, было арестовано имущество и денежные средства. После этого началось банкротство активов холдинга.

В 2024 году депутаты Госдумы обратились в Минюст с просьбой признать Вадима Мошковича иностранным агентом, из-за того что материнская компания "Русагро" — Ros Agro PLC — была зарегистрирована на Кипре.

Напомним, в середине марта стало известно, что Венгрия пообещала заблокировать голосование Европейского Союза о продлении санкций против граждан Российской Федерации, причастных к войне и вторжению в Украину. Таким способом Будапешт давит на европейцев, чтобы изъять из списков нужного человека — российского олигарха Михаила Фридмана.