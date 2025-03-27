У РФ за ґрати відправили фермера-мільярдера Вадима Мошковича

Вадима Мошковича, засновника провідної сільськогосподарської компанії РФ "Русагро", звинувачують у шахрайстві.

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У РФ за рішенням суду взяли під варту на два місяці російського фермера-мільярдера Вадима Мошковича, володаря статків у 2,7 мільярда доларів, а також двох паспортів: Росії та Кіпру. Мошковича затримали за підозрою в шахрайстві в особливо великому розмірі із земельними активами в Бєлгородській області. Це найгучніший арешт за багато років щодо великого бізнесмена в Росії. Про це пише Reuters.

Мошкович постав перед судом у скляній клітці Міщанського суду Москви, закутий у кайданки, тримаючи в руках книгу Девіда Іглмена "Мозок" і пляшку води.

Вадим Мошкович у залі суду Фото: РИА Новости

Мошковичу загрожує до 10 років в'язниці. Сам бізнесмен не визнав себе винним за пред'явленими обвинуваченнями.

"Засновника "Русагро" Вадима Мошковича відправлено до слідчого ізолятора", — повідомили в Московській міській судовій службі, додавши, що суд відхилив клопотання його адвокатів про обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або застави.

Арешт Мошковича, який починав із продажу комп'ютерів у хаосі пострадянської Росії, а потім створив один із найпотужніших сільськогосподарських холдингів у країні, викликав шок серед російської ділової еліти.

У Кремлі поки не прокоментували арешту.

За даними Московської фондової біржі, ринкова капіталізація "Русагро", провідного російського виробника цукру, свинини, олії та жирів, за два дні впала на третину на тлі цієї новини.

РосЗМІ повідомили, що співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) і антикорупційної поліції провели обшуки в офісах компаній "Русарго" в Москві та інших містах, а також у будинках топ-менеджерів і вилучили файли, телефони та сервери.

Причини арешту поки незрозумілі, хоча провідні російські ЗМІ зазначають, що Вадим Мошкович був залучений до тривалого юридичного конфлікту із засновниками великого постачальника рослинних олій і жирів "Солнечные продукты", активи якого 2018 року викупила компанія "Русагро".

Хто такий Вадим Мошкович

Вадим Мошкович народився 1967 року в Москві, закінчив математичну школу. З 2006 року він представляв у Раді Федерації Бєлгородську область. Його повноваження мали закінчитися в жовтні 2015 року, проте він склав їх достроково в грудні 2014-го. На той момент він володів не тільки "Русагро", а й девелоперською компанією "А101", яку 2015 року продав групі БІН Михайла Гуцерієва за 700 мільйонів доларів.

Вадим Мошкович володіє найбільшим агрохолдингом Росії Фото: РИА Новости

Головний актив Вадима Мошковича — "Русагро" — заснований 2004 року. Починав він з Бєлгородської області, де і розташована штаб-квартира холдингу.

У 2022 році під персональні обмеження Євросоюзу потрапив сам Мошкович, після того, як він відвідав зустріч бізнесменів із президентом Володимиром Путіним у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. ЄС заявив, що у нього були російський і кіпрський паспорти. Зараз Мошкович нібито не має кіпрського паспорта, але є громадянином Ізраїлю.

Тоді ж у Вадима Мошковича почалися проблеми, було заарештовано майно і грошові кошти. Після цього почалося банкрутство активів холдингу.

У 2024 році депутати Держдуми звернулися до Мін'юсту з проханням визнати Вадима Мошковича іноземним агентом через те, що материнська компанія "Русагро" — Ros Agro PLC — була зареєстрована на Кіпрі.

Нагадаємо, у середині березня стало відомо, що Угорщина пообіцяла заблокувати голосування Європейського Союзу щодо продовження санкцій проти громадян Російської Федерації, причетних до війни та вторгнення в Україну. У такий спосіб Будапешт тисне на європейців, щоб вилучити зі списків потрібну людину — російського олігарха Михайла Фрідмана.