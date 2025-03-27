Европа предложит через 3 недели, как контролировать перемирие в Украине, — Макрон

Французский президент Эмманюэль Макрон раскрыл вероятную судьбу замороженных активов РФ в рамках мирного соглашения. По его словам, мир достиг "переломного этапа".

Related video

27 марта президент Франции Эмманюэль Макрон собрал лидеров около 30 стран на саммит "Коалиции желающих". Во время пресс-конференции он заявил, что Европа за три недели разработает предложения по контролю над соблюдением перемирия в Украине. Его слова передали во France 24.

Предложения должен представить так называемый европейский министр иностранных дел, скорее всего речь идет о высоком представителе ЕС по этим вопросам Жозепе Борреле. Они будут касаться мониторинга прекращения огня между Украиной и Россией.

Также Макрон заявил, что 230 миллиардов евро замороженных российских активов могут пойти на будущую реконструкцию в рамках мирного соглашения. По его словам, сейчас мир — "на переломном этапе".

Французский лидер отметил роль президента США Дональда Трампа в том, что "переговоры начались", и похвалил президента Украины Владимира Зеленского за мужество. Он подчеркнул, что основная цель — достичь мира и поместить Украину "в наилучшее возможное положение для переговоров о прочном и длительном мире".

Макрон приветствовал "выход Европы из состояния геополитического меньшинства" и подчеркнул, что нужно "действовать за себя". В то же время он заверил, что США остаются надежными европейскими союзниками и очень помогли Украине с начала полномасштабной войны.

"У нас есть интересы, которые не одинаковы", — отметил политик, добавив, что нужно иметь возможность защищать собственные интересы, особенно когда речь идет о безопасности.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио раскрыл детали соглашения о прекращении огня в Черном море, в частности выдвинутые Россией требования к ЕС.

В СМИ информировали, что Европа отступает от идеи размещения миротворцев в Украине после окончания войны. Сообщалось, что Запад якобы ищет гарантии безопасности за меньшую цену.