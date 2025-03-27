Не на фронте: СМИ выяснили, где именно в Украине Франция планирует разместить миротворцев

Французский лидер Эмманюэль Макрон говорит, что европейские миротворческие силы не будут развернуты на передовой и не будут вступать в бой с россиянами в случае повторной агрессии.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 марта заявил, что миротворческий контингент, который могут отправить европейские государства после вероятного достижения перемирия в Украине, сможет "ответить" на российскую агрессию, если Москва снова нападет. В то же время он отметил, что эти миротворцы не будут размещены на линии фронта. Анонимный французский чиновник сказал, что Франция настаивает на развертывании значительной части миротворческих сил в центре Украины вдоль Днепра, пишет Associated Press.

Макрон выступил с заявлением перед саммитом "Коалиции желающих": лидеры около 30 стран собираются в Париже 27 марта, чтобы обсудить возможные гарантии безопасности для Украины. Журналисты отмечают, что французский лидер предложил развертывание европейских миротворцев в "важных" городах и местах.

"Если бы снова произошла общая агрессия против украинской земли, эти армии фактически были бы под ударом, и тогда это наша обычная система действий. Наши солдаты, когда они привлечены и развернуты, должны реагировать на решение главнокомандующего, а если они находятся в конфликтной ситуации, реагировать на нее", — сказал Макрон.

Какой именно ответ на российскую агрессию смогут дать европейские военные, президент Франции не уточнил, отмечают авторы материала.

Макрон уточнил, что присланные европейскими странами военные силы не будут развернуты на передовой и не будут вступать в бой с россиянами в первый же день.

"Они будут силами, которые будут отговаривать россиян от наступления. И, удерживая важные города, стратегические базы, будут означать четкую поддержку нескольких европейских правительств и союзников. Поэтому мы не на передовой, мы не идем воевать, но мы там, чтобы гарантировать длительный мир. Это пацифистский подход. Единственными, кто в тот момент спровоцировал бы конфликт, военную ситуацию, были бы россияне, если бы они снова решили начать агрессию", — сказал французский президент.

По словам анонимного источника журналистов во французском правительстве, европейские военные руководители рассматривают несколько сценариев размещения миротворцев после достижения перемирия в Украине:

развертывание членами коалиции значительных сил в центральной Украине, ориентировочно вдоль реки Днепр, подальше от линии фронта;

размещение "сил поддержки" еще дальше от линии соприкосновения, на крайнем западе Украины или даже в соседней стране.

Британские официальные лица заявили, что количество европейских военнослужащих, которых могут отправить в Украину для миротворческой миссии, будет составлять от 10 000 до 30 000 человек, добавляют журналисты.

Размещение миротворцев после перемирия в Украине: что известно

Президент Франции Эмманюэль Макрон 24 февраля во время встречи с президентом США Дональдом Трампом говорил, что миротворческих войск, которые европейские страны могут разместить в Украине после завершения войны, не будет на линии соприкосновения и на оккупированных территориях.

Спикер МИД РФ Мария Захарова 13 марта заявила, что государства, которые отправят миротворцев в Украину, Кремль будет считать участниками войны.

16 марта французский лидер Эмманюэль Макрон сказал, что несколько европейских и неевропейских стран хотят присоединиться к коалиции для развертывания войск в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта раскрыл подробности размещения миротворцев в Украине и отметил, что есть страны, готовые расположить своих военных на границе и в опасных местах.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на заявления неназванных европейских чиновников 26 марта писало, что Европа отходит от идеи миротворцев и ищет другие варианты обеспечить Украине безопасность после возможного перемирия.