Не на фронті: ЗМІ з'ясували, де саме в Україні Франція планує розмістити миротворців

Французький лідер Емманюель Макрон каже, що європейські миротворчі сили не будуть розгорнуті на передовій і не вступатимуть у бій з росіянами в разі повторної агресії.

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Президент Франції Емманюель Макрон 26 березня заявив, що миротворчий контингент, який можуть відправити європейські держави після ймовірного досягнення перемир'я в Україні, зможе "відповісти" на російську агресію, якщо Москва знову нападе. Водночас він зазначив, що ці миротворці не будуть розміщені на лінії фронту. Анонімний французький чиновник сказав, що Франція наполягає на розгортанні значної частини миротворчих сил в центрі України уздовж Дніпра, пише Associated Press.

Макрон виступив із заявою перед самітом "Коаліції охочих": лідери близько 30 країн збираються в Парижі 27 березня, щоб обговорити можливі гарантії безпеки для України. Журналісти зазначають, що французький лідер запропонував розгортання європейських миротворців у "важливих" містах і місцях.

"Якби знову відбулася загальна агресія проти української землі, ці армії фактично були б під ударом, і тоді це наша звичайна система дій. Наші солдати, коли вони залучені та розгорнуті, мають реагувати на рішення головнокомандувача, а якщо вони знаходяться в конфліктній ситуації, реагувати на неї", — сказав Макрон.

Яку саме відповідь на російську агресію зможуть дати європейські військові, президент Франції не уточнив, зауважують автори матеріалу.

Макрон уточнив, що надіслані європейськими країнами військові сили не будуть розгорнуті на передовій і не вступатимуть у бій з росіянами в перший же день.

"Вони будуть силами, які відмовлятимуть росіян від наступу. І, утримуючи важливі міста, стратегічні бази, означатимуть чітку підтримку кількох європейських урядів і союзників. Тож ми не на передовій, ми не йдемо воювати, але ми там, щоб гарантувати тривалий мир. Це пацифістський підхід. Єдиними, хто в той момент спровокував би конфлікт, воєнну ситуацію, були б росіяни, якби вони знову вирішили почати агресію", — сказав французький президент.

За словами анонімного джерела журналістів у французькому уряді, європейські військові керівники розглядають кілька сценаріїв розміщення миротворців після досягнення перемир'я в Україні:

розгортання членами коаліції значних сил у центральній Україні, орієнтовно уздовж річки Дніпро, подалі від лінії фронту;

розміщення "сил підтримки" ще далі від лінії зіткнення, на крайньому заході України чи навіть у сусідній країні.

Британські офіційні особи заявили, що кількість європейських військовослужбовців, яких можуть відправити в Україну для миротворчої місії, складатиме від 10 000 до 30 000 осіб, додають журналісти.

Розміщення миротворців після перемир'я в Україні: що відомо

Президент Франції Емманюель Макрон 24 лютого під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом говорив, що миротворчих військ, які європейські країни можуть розмістити в Україні після завершення війни, не буде на лінії зіткнення та на окупованих територіях.

Речниці МЗС РФ Марія Захарова 13 березня заявила, що держави, які відправлять миротворців в Україну, Кремль вважатиме учасниками війни.

16 березня французький лідер Емманюель Макрон сказав, що кілька європейських і неєвропейських країн хочуть доєднатися до коаліції для розгортання військ в Україні.

Президент України Володимир Зеленський 20 березня розкрив подробиці розміщення миротворців в Україні та зазначив, що є країни, готові розташувати своїх військових на кордоні та в небезпечних місцях.

Інформаційне агентство Reuters із посиланням на заяви неназваних європейських чиновників 26 березня писало, що Європа відходить від ідеї миротворців та шукає інші варіанти гарантувати Україні безпеку після ймовірного перемир'я.