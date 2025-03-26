Шукають гарантії за меншу ціну: Європа відходить від ідеї миротворців в Україні, — Reuters

Неназваний європейський дипломат сказав журналістам, що перспектива розгортання миротворчих сил ЄС в Україні стала менш привабливою за сьогоднішньої ситуації на фронті та в адміністрації США.

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Європейські країни відступають від ідеї розміщення миротворців в Україні після завершення бойових дій і розглядають альтернативні гарантії безпеки. До цього їх спонукають політичні та матеріально-технічні обмеження, а також протидія цим планам з боку Росії та невпевненість у підтримці США, повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на заяви неназваних європейських чиновників.

У Парижі 27 березня відбудеться саміт "коаліції охочих", де 30 лідерів і делегацій близько 30 європейських країн обговорять гарантії безпеки для України. Проте журналісти зазначають, що попри активну роботу Франції та Великої Британії над планом відправлення до післявоєнної України тисяч військових-миротворців, дипломати все більше визнають, що це є малоймовірним.

"Вони відступають від наземних військ і намагаються змінити це на щось, що могло б бути більш розумним", — сказав один із європейських дипломатів.

Інший дипломат, за словами журналістів, зазначив, що ідея розміщення миротворчого контингенту була привабливою, коли Україна перебувала в кращому становищі, однак стала менш цікавою за нинішньої ситуації на фронті та в адміністрації США.

Високопоставлений європейський чиновник із питань оборони зазначив, що попри загальне зміщення уваги з ідеї розгортання в Україні європейських військових окремі країни зможуть відправляти своїх солдатів для навчання та іншої підтримки.

Водночас у концептуальному документі для саміту "коаліції охочих", який отримало в розпорядження агентство Reuters, допускається розміщення в Україні "сил заспокоєння" замість миротворчих сил для "майбутнього мирного врегулювання та за підтримки Сполучених Штатів".

Крім того, дипломати кажуть, що ЄС міг би підсилювати війська сусідніх країн, наприклад, Румунії, і таким чином посилити програму розширеної передової присутності НАТО (EFP) у Східній Європі.

Альтернативою членства України в НАТО могли б стати додатково прописані умови договору Альянсу про взаємну оборону, які б гарантували допомогу Києву в разі нападу, припустила прем’єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні. Спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що це питання відкрите для обговорення, пишуть журналісти.

Іще один європейський дипломат сказав інформагентству, що подібний крок замість фактичного розгортання в Україні миротворчого контингенту став би "найбільшою гарантією безпеки за найменшу ціну".

Миротворці в Україні: що відомо

Президент Франції Емманюель Макрон 16 березня заявив, що кілька європейських і неєвропейських країн хочуть доєднатися до коаліції для розгортання військ в Україні після завершення війни.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова 13 березня, за 2 доби після зустрічі США та України в Саудівській Аравії, заявила, що Росія виступає проти миротворців в Україні після припинення бойових дій.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі 20 березня розкритикував спроби Кремля заборонити миротворців в Україні та наголосив, що Росія повинна погодитися на припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський 20 березня розповів подробиці розміщення миротворців в Україні. Він зазначив, що деякі з країн висловлювали готовність розгорнути свої війська лише у великих містах, але є й такі, хто дали згоду відправити своїх солдатів на кордон і на море.