Європа запропонує за 3 тижні, як контролювати перемир'я в Україні, — Макрон

Французький президент Емманюель Макрон розкрив ймовірну долю заморожених активів РФ в межах мирної угоди. З його слів, світ досяг "переломного етапу".

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27 березня президент Франції Емманюель Макрон зібрав лідерів приблизно 30 країн на саміт "Коаліції охочих". Під час пресконференції він заявив, що Європа за три тижні розробить пропозиції щодо контролю над дотриманням перемир’я в Україні. Його слова передали у France 24.

Пропозиції має представити так званий європейський міністр закордонних справ, найімовірніше йдеться про високого представника ЄС з цих питань Жозепа Борреля. Вони стосуватимуться моніторингу припинення вогню між Україною й Росією.

Також Макрон заявив, що 230 мільярдів євро заморожених російських активів можуть піти на майбутню реконструкцію в межах мирної угоди. З його слів, нині світ — "на переломному етапі".

Французький лідер відзначив роль президента США Дональда Трампа у тому, що "переговори почалися", і похвалив президента України Володимира Зеленського за мужність. Він підкреслив, що основна мета — досягти миру й помістити Україну "в найкраще можливе становище для переговорів про міцний і тривалий мир".

Макрон привітав "вихід Європи зі стану геополітичної меншини" і підкреслив, що потрібно "діяти за себе". Водночас він запевнив, що США залишаються надійними європейськими союзниками й дуже допомогли Україні з початку повномасштабної війни.

"У нас є інтереси, які не однакові", — зауважив політик, додавши, що потрібно мати змогу захищати власні інтереси, особливо коли йдеться про безпеку.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо розкрив деталі угоди про припинення вогню у Чорному морі, зокрема висунуті Росією вимоги до ЄС.

У ЗМІ інформували, що Європа відступає від ідеї розміщення миротворців в Україні після закінчення війни. Повідомлялось, що Захід нібито шукає гарантії безпеки за меншу ціну.