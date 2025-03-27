"Росіяни озвучили низку умов": Рубіо розкрив деталі угоди про перемир'я у Чорному морі (відео)

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що триває "складна і важка робота", і єдиний спосіб досягти прогресу — вести діалог з обома сторонами й розуміти можливі компроміси. З його слів, "всі повинні радіти", що США беруть участь в мирному процесі.

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Державний секретар США Марко Рубіо розкрив деякі деталі угоди про припинення вогню у Чорному морі. Про це відомо з запису пресконференції, яка відбувалась 26 березня.

Про перемир'я — з 40:40

Він повідомив, що за результатами двох зустрічей з українською делегацією та однієї з російською США мають попередню угоду про перемир’я у Чорному морі. Загалом переговори дозволили точніше окреслити умови припинення ударів по енергетичних об’єктах та досягти домовленості щодо "тиші" в акваторії.

"Очевидно, що після нашої зустрічі росіяни озвучили низку умов, які вони хочуть бачити виконаними. Ми їх зараз аналізуємо. Деякі з цих умов стосуються санкцій, які запроваджені не нами, а Європейським Союзом", — зауважив американський держсекретар.

Він пояснив, що після повернення делегації політики Вашингтону сядуть за стіл, переглянуть пропозиції та проаналізуються враження, щоб краще розуміти позицію й вимоги РФ. Потім висновки презентують президенту США Дональду Трампа, від чийого рішення залежать наступні кроки.

"Важливо, що і українці, і росіяни говорять про припинення вогню — чи то у сфері енергетики, чи то в Чорному морі. Але це складна і важка робота", — підкреслив Рубіо.

Він нагадав, що повномасштабна війна триває вже понад три роки. Вона супроводжується глобально вибудованою складною системою санкцій, яку доведеться враховувати як частину потенційної мирної угоди. Однак США треба розглянути ще багато аспектів.

"Єдиний спосіб досягти прогресу — це вести діалог з обома сторонами, розуміти їхні вимоги та можливі компроміси. Ми матимемо змогу детально оцінити результати переговорів — як з українцями, так і з росіянами, зіставити їхні вимоги, порівняти їх і ухвалити рішення щодо подальших кроків. Зрештою, наша мета — мир", — пояснив держсекретар США.

З його слів, "всі повинні радіти", що США беруть участь в мирному процесі. Він попередив, що це буде непросто й займе час. Однак Рубіо запевнив, що Вашингтон вже на цьому шляху, вже веде переговори й "тестує можливості". Трамп переконаний, що є єдиним лідером у світі, здатним зібрати Україну й Росію для перемовин.

"Навіть якщо вони ведуться в окремих кімнатах — принаймні, вони відбуваються. Це перший випадок за довгий час, коли ми бачимо діалог із цього питання. Але нам ще багато потрібно зробити, і ми дізнаємося більше, коли отримаємо звіти від нашої команди", — додав політик.

Нагадаємо, спецпосланник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що ЗС РФ не підуть з тимчасово окупованих земель, а світ не визнає юридично ці території російськими. З його слів, потрібно шукати варіант, який "задовольнить обидві сторони".

У Генштабі ЗСУ відреагували на звинувачення Росії, що Україна нібито порушила умови перемир’я на 30 днів в ударах по енергетичній інфраструктурі. Країну-агресорку звинуватили у поширенні брехні, щоб затягувати війну.