РФ звинуватила Україну в порушенні енергетичного перемир'я: Генштаб відреагував

Міноборони РФ заявляє про атаки українських БПЛА на Брянську і Курську область 25 і 26 березня. В Генштабі ЗСУ наголошують, що безпідставними звинуваченнями Росія намагається затягувати війну.

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Звинувачення України в порушенні умов перемир'я на 30 днів щодо ударів по енергетичних об'єктах, які висловлює Міністерство оборони РФ, є безпідставними та не відповідають дійсності, повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України 26 березня.

В Генштабі зазначили, що Сили оборони України не атакували безпілотними літальними апаратами російську енергетичну інфраструктуру в Курській і Брянській областях і на території тимчасово окупованого росіянами півострова Крим 25 і 26 березня.

"Слід наголосити, що військове відомство країни-агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ", — сказали в пресслужбі штабу.

РФ звинувачує Україну в порушенні умов перемир'я на 30 днів: деталі

В Міністерстві оборони РФ 26 березня заявили, що Україна продовжує атакувати російську енергетичну інфраструктуру попри публічну заяву президента Володимира Зеленського про прийняття досягнутих під час переговорів у Саудівській Аравії 24 березня домовленостей про припинення ударів по енергооб'єктах.

Відомство країни-агресора стверджує, що вночі 26 березня ЗС РФ збили два українських БПЛА в районі мису Тарханкут біля узбережжя Криму, які начебто були націлені на Глібівське підземне сховище газу. Вранці того ж дня, за словами Міноборони РФ, український дрон атакував філію ПАТ "Росмережі Центр — Брянськенерго" у Брянській області, внаслідок чого пошкодилася високовольтна лінія і побутові споживачі лишилися без електропостачання, а вдень 25 березня безпілотником був атакований енергооб'єкт філії ПАТ "Росмережі Центр — Курськенерго", що призвело до каскадного вимкнення низки підстанцій.

В Росії звинувачують Україну в порушенні умов припинення вогню по енергооб'єктах Фото: Скриншот

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 26 березня заявив, що розуміє, чому президент РФ Володимир Путін затягує час у питанні досягнення перемир'я в російсько-українській війні. Він сказав, що сам використовував подібну стратегію в бізнесі.

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин 25 березня розповів у соцмережі X що попри заяви Москви про енергетичне перемир'я між Україною і РФ з 18 березня росіяни не припиняють атакувати українські енергооб'єкти бомбами та ударними дронами.

В Росії 25 березня озвучили список об'єктів, по яких не можна буде завдавати ударів під час енергетичного перемир'я.