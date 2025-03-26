РФ обвинила Украину в нарушении энергетического перемирия: Генштаб отреагировал

Минобороны РФ заявляет об атаках украинских БПЛА на Брянскую и Курскую область 25 и 26 марта. В Генштабе ВСУ отмечают, что безосновательными обвинениями Россия пытается затягивать войну.

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Обвинения Украины в нарушении условий перемирия на 30 дней относительно ударов по энергетическим объектам, которые высказывает Министерство обороны РФ, являются безосновательными и не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины 26 марта.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины не атаковали беспилотными летательными аппаратами российскую энергетическую инфраструктуру в Курской и Брянской областях и на территории временно оккупированного россиянами полуострова Крым 25 и 26 марта.

"Следует отметить, что военное ведомство страны-агрессора распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир", — сказали в пресс-службе штаба.

РФ обвиняет Украину в нарушении условий перемирия на 30 дней: детали

В Министерстве обороны РФ 26 марта заявили, что Украина продолжает атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, несмотря на публичное заявление президента Владимира Зеленского о принятии достигнутых во время переговоров в Саудовской Аравии 24 марта договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам.

Ведомство страны-агрессора утверждает, что ночью 26 марта ВС РФ сбили два украинских БПЛА в районе мыса Тарханкут у побережья Крыма, которые якобы были нацелены на Глебовское подземное хранилище газа. Утром того же дня, по словам Минобороны РФ, украинский дрон атаковал филиал ПАО "Россети Центр — Брянскэнерго" в Брянской области, в результате чего повредилась высоковольтная линия и бытовые потребители остались без электроснабжения, а днем 25 марта беспилотником был атакован энергообъект филиала ПАО "Россети Центр — Курскэнерго", что привело к каскадному отключению ряда подстанций.

В России обвиняют Украину в нарушении условий прекращения огня по энергообъектам Фото: Скриншот

Напомним, президент США Дональд Трамп 26 марта заявил, что понимает, почему президент РФ Владимир Путин затягивает время в вопросе достижения перемирия в российско-украинской войне. Он сказал, что сам использовал подобную стратегию в бизнесе.

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин 25 марта рассказал в соцсети X, что несмотря на заявления Москвы об энергетическом перемирии между Украиной и РФ с 18 марта россияне не прекращают атаковать украинские энергообъекты бомбами и ударными дронами.

В России 25 марта озвучили список объектов, по которым нельзя будет наносить удары во время энергетического перемирия.