Жерару Депардьє загрожує п'ять років за сексуальні злочини

Знаменитий французький актор заявив на суді, що у нього немає звички "лапати жінок". Але дві актриси звинувачують його в насильстві.

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Знаменитий актор Жерар Депардьє 25 березня постав перед судом у Парижі у справі про сексуальне насильство. 76-річний Депардьє заперечує звинувачення в нападі на двох жінок під час зйомок фільму "Зелені хвилі" 2021 року. Про це пише Daily Mail.

Жерар Депардьє постав перед судом за звинуваченням у сексуальному насильстві

"Я не розумію, навіщо мені ходити і лапати жінку, її сідниці, її груди. Я не з тих, хто треться об інших у метро", — заявив він суду.

У відповідь на звинувачення актор заявив, що він "не такий", додавши, що "є пороки, які мені чужі".

Анук Грінберг, відома актриса, яка також зіграла в Les Volets Verts, підтримала двох позивачок. І заявила, що Депардьє постійно робив непристойні зауваження під час зйомок, і стверджує, що продюсери, які найняли його, знали, що "наймають ґвалтівника". Якщо Депардьє визнають винним, йому загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення і штраф у розмірі 75 000 євро.

Судовий процес, який, як очікується, триватиме щонайменше три дні, спочатку мав відбутися в жовтні 2024 року, але був відкладений через погане самопочуття Депардьє. Він розпочався в понеділок, 24 березня.

Близько 20 жінок звинуватили Депардьє в неналежній поведінці, але це перша справа, що дійшла до суду.

Жерар Депар'де заперечує всі звинувачення Фото: GettyImages

У суді Депардьє зізнався, що схопив одну зі своїх обвинувачок за стегна, але заперечував, що це був напад, і заявив, що будь-які грубі коментарі, які він міг зробити, були викликані його поганим настроєм.

"Я схопив її за стегно, щоб не посковзнутися, тому що я був такий засмучений через неї, через спеку, це була п'ятниця, наближався кінець зйомок, я дуже втомився", — повідомив актор.

Він також заявив, що на той час був настільки товстим, що деякі з дій, у яких його звинувачують, наприклад, затиснення ймовірної жертви між ніг, були б неможливими.

За його словами, грубі зауваження, які він зробив у той час, не були спрямовані проти неї особисто, а стосувалися її роботи.

Одна з імовірних жертв повідомила в лютому минулого року, що вона зазнала сексуального насильства, сексуальних домагань і сексистських образ під час зйомок у вересні 2021 року.

Прокурори звинувачують Депардьє в тому, що він чіплявся до жінки на знімальному майданчику, притягав її до себе і стискав її ногами, а потім торкався її талії, стегон, грудей і геніталій, при цьому вимовляючи непристойні слова.

За словами прокурорів, свідками події стали три людини. Другу жінку Жерар Депардьє хапав на знімальному майданчику і на вулиці.

Нагадаємо, останніми роками Жерар Депардьє зіткнувся зі зростаючим числом звинувачень у сексуальному насильстві. Він послідовно заперечував будь-які правопорушення, і це перша справа, за якою він постає перед судом. Звинувачення проти Депардьє і його суд розділили французьких акторів.