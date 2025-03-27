Макрон анонсировал отправку в Украину "франко-британской команды" для работы с ВСУ, детали

Французский лидер сказал, что он и премьер-министр Великобритании Кир Стармер договорились направить команду в Украину, чтобы помочь реализовать планы после заключения мирного соглашения. Это произошло после того, как Москва предупредила, что британцы и французы рискуют прямым столкновением между Россией и НАТО.

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Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал отправку "франко-британской команды" в Украину. Об этом пишет Sky News 27 марта.

По словам политика, Британия и Франция пришлют военную делегацию в Украину для работы с украинскими Вооруженными силами, чтобы помочь им спланировать будущее.

Макрон сказал, что он и премьер-министр Великобритании Кир Стармер договорились направить команду в Украину, чтобы помочь реализовать планы после заключения мирного соглашения. Это произошло после того, как Москва предупредила, что Великобритания и Франция рискуют прямым столкновением между Россией и НАТО.

"Силы сдерживания" в Украине

Идея была британской и французской по просьбе Украины, объясняет Макрон. По словам президента, это все еще на стадии планирования, но такие силы не заменят миротворческие войска. Он добавил, что Франция и Великобритания продолжат усилия по отправке в Украину "силы сдерживания", даже если эта идея не будет одобрена всеми европейскими союзниками.

Французский лидер говорит, что несколько государств примут участие в силах, но они не будут на линии соприкосновения, зато будут развернуты в "стратегических районах". По его словам, согласно "франко-британскому" предложению, эти войска должны действовать как инструмент "сдерживания" после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

"Эти силы успокоения не должны заменить собой миротворческие силы на линии соприкосновения или сильную и мощную украинскую армию", — сказал Эммануэль Макрон, добавив, что должны быть проведены дополнительные дискуссии.

Президент Франции отметил, что было решено поручить министрам иностранных дел коалиции подготовить предложения относительно того, как можно было бы контролировать прекращение огня. У них есть три недели, чтобы представить план.

В частности, надо исследовать, "какой нужен формат с точки зрения количества солдат и какое оборудование и техника нужны для того, чтобы ответить на будущую российскую агрессию и сдержать любую российскую агрессию".

"Это позволит нам перейти к фазе планирования, чтобы уточнить вклад каждой страны, которая является членом нашей коалиции, чтобы дать Украине четкое представление об очень точном плане действий, который мы хотим ввести", — заявил Макрон.

Также президент Франции назвал, на чем должны основываться будущие гарантии безопасности для Украины:

сильной украинской армии , при этом совместная франко-британская миссия должна отправиться в Киев, чтобы оценить потребности и определить, что можно сделать для поддержки армии Украины в будущем;

, при этом совместная франко-британская миссия должна отправиться в Киев, чтобы оценить потребности и определить, что можно сделать для поддержки армии Украины в будущем; силах сдерживания , которые не будут размещены на линии фронта, а будут оказывать поддержку в "стратегических" районах;

, которые не будут размещены на линии фронта, а будут оказывать поддержку в "стратегических" районах; более широком толчке к перевооружению Европы и представлении европейской точки зрения, включая ее требования на любых мирных переговорах.

Напомним, Владимир Зеленский 26 марта во время интервью с французскими журналистами рассказал, почему американские разведданные очень важны для Украины.

Также Фокус писал о том, что 26 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о новом пакете военной помощи Украине: среди которого противотанковые ракеты MILAN, авиационные ракеты MICA, а также ракеты противовоздушной обороны Mistral.