Франция отправит Украине ракеты MICA для самолетов Mirage и бронетехнику, — Макрон

Украинские вооруженные силы также получат противотанковые комплексы MILAN, колесные бронетранспортеры VAB и другое вооружение.

Related video

Франция объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2 миллиарда евро, включающем ракеты, бронетехнику и поддержку производства вооружений на территории Украины. Об этом 26 марта заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, подчеркнув, что новый пакет направлен на удовлетворение неотложных потребностей Вооруженных Сил Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон о новом пакете военной помощи Украине (смотреть с 04:00)

"Это также боеприпасы, включая дистанционно управляемые боеприпасы. И это также производство техники в Украине благодаря партнерским отношениям с нашими оборонными предприятиями ", – рассказал Эмманюэль Макрон.

В рамках нового пакета Украина получит противотанковые ракеты MILAN, авиационные ракеты MICA, а также ракеты противовоздушной обороны Mistral. Кроме того, Франция поставит Украине бронемашины VAB и AMX-10RC, которые уже доказали свою эффективность на поле боя.

Техника и боеприпасы из Франции: краткий обзор

ПТРК MILAN или Missile d'Infanterie Léger Antichar — французско-германский переносной противотанковый ракетный комплекс второго поколения. Основной принцип работы комплекса основан на полуавтоматической системе наведения по проводам (SACLOS), что позволяет оператору сопровождать цель до момента поражения. Ракета запускается с переносной пусковой установки и управляется по тонкому проводному кабелю, что делает систему устойчивой к радиопомехам и сложным погодным условиям.

Важно

SCALP-EG, Aster и MICA: Франция ускоряет производство ракет для поддержки Украины

В зависимости от модификации, ракеты MILAN способны поражать цели на расстоянии до 2000 метров. Современные версии, такие как MILAN 3, оснащены усовершенствованной кумулятивной боевой частью, которая может пробивать до 1000 мм гомогенной брони даже за динамической защитой. Эти ракеты предназначены для уничтожения не только танков и другой бронетехники, но и укрепленных позиций противника.

Переносной противотанковый ракетный комплекс MILAN Фото: Открытые источники

MICA (Missile d’Interception, de Combat et d’Autodéfense) — авиационная ракета класса "воздух-воздух" разработаны для перехвата и уничтожения воздушных целей. Оружие обладает универсальностью за счет двух систем наведения. Вариант MICA-IR оснащен инфракрасной головкой самонаведения, что позволяет эффективно поражать цели, используя тепловое излучение. Версия MICA-EM использует активную радиолокационную систему, обеспечивающую наведение на цели вне зоны видимости и высокую точность при работе в условиях радиопомех.

Дальность поражения ракеты достигает 80 км, что позволяет атаковать как самолеты и беспилотники, так и крылатые ракеты. Благодаря высокой маневренности и системе наведения, MICA способна перехватывать даже сверхзвуковые и высокоманевренные цели.

Авиационные ракеты MICA Фото: Открытые источники

Бронемашина VAB (Véhicule de l'Avant Blindé) — французский колесный бронетранспортер. Техника имеет модульную конструкцию, что позволяет адаптировать ее под различные задачи — от транспортировки пехоты до медицинской эвакуации и огневой поддержки.

Машина выпускается в версиях с колесной формулой 4×4 и 6×6, что позволяет ей передвигаться по пересеченной местности. На вооружении VAB может находиться 12,7-мм пулемет или 20-мм автоматическая пушка, а некоторые модификации оснащаются противотанковыми ракетами.

Основные характеристики VAB

Масса: 13 т (в базовой версии).

Экипаж: 2 человека + 10 десантников.

Двигатель: дизельный, мощностью 320 л.с.

Скорость: до 92 км/ч по шоссе.

Запас хода: до 1000 км.

Напомним, в ЕС рассматривают возможность перехода на собственные аналоги американских ракет Tomahawk. Речь идет о французской ракете морского базирования Scalp Naval с дальностью полета свыше 500 км.