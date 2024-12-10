SCALP-EG, Aster и MICA: Франция ускоряет производство ракет для поддержки Украины

В рамках расширенного бюджета в 16 млрд евро на 2025 год Франция выделила 2 млрд евро в поддержку пополнения запасов ракет для расширения оборонных запасов в период 2024-2030 год.

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Франция реализует масштабный план пополнения и расширения ракетных запасов в рамках долгосрочной стратегии по укреплению обороноспособности. Об этом в конце прошлого месяца сообщала организация French Aid to Ukraine.

Генеральный штаб Вооруженных сил страны объявил, что запасы крылатых ракет SCALP-EG ВВС пополнят в 2024 году. В парламентском отчете указано, что 2025 год станет критическим для дополнительного пополнения. Предусмотрена замена ракет SCALP, переданных Украине. На 2025 год выделено в общей сложности 2 млрд евро на поддержку пополнения запасов ракет SCALP-EG, Aster и MICA в рамках расширенного бюджета в 16 млрд евро, выделенного на улучшение оборонных запасов в период 2024-2030 год.

С июля 2023 года Франция поставляет Украине крылатые ракеты большой дальности SCALP для повышения возможностей по поражению важных целей на больших расстояниях. Первоначальные поставки включали около 40 ракет, за которыми последовали дальнейшие поставки. Общее количество ракет SCALP, переданных Украине, не раскрывается. Но эти ракеты использовались в нескольких операциях, включая удар в сентябре 2023 года по штаб-квартире Черноморского флота России в Севастополе.

Ракеты SCALP для Украины

Ракеты SCALP, интегрированные с украинскими бомбардировщиками Су-24 советской эпохи, позволили наносить точные удары по ключевой российской инфраструктуре, включая командные центры и логистические узлы. Эти операции нарушили российские военные операции на оккупированных территориях. Возможности нанесения точных ударов большой дальности по критически важной инфраструктуре были интегрированы в оборонную стратегию Украины, что существенно повлияло на оперативную обстановку.

Вклад Франции дополняет Великобритания, которая поставила ракеты Storm Shadow (вариант системы SCALP). Конкретные цифры остаются конфиденциальными, в сообщениях от ноября 2024 года упоминалась подготовка к еще одной партии из примерно десяти ракет SCALP для Украины.

Напомним, что в погранслужбе рассказали о боях в Волчанске.

Также сообщалось, что в ГУР раскрыли способности РФ производить межконтинентальные ракеты.