Бросают в штурмы по 50 человек: в погранслужбе рассказали о боях в Волчанске (видео)

Представитель ГПСУ Александр Даниленко отметил, что одной из важнейших задач для противника остается форсирование реки Волчья, так как это позволит россиянам развить наступление в сторону Купянска.

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На временно оккупированных территориях Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. В Волчанске, где река Волчья пересекает город с востока на запад, российские войска предпринимают многочисленные попытки форсировать водную преграду. Об этом 10 декабря сообщил начальник группы взаимодействия со СМИ бригады Государственной пограничной службы "Гарт" Александр Даниленко в эфире телемарафона.

Обстановка на данном направлении остается сложной. Противник наносит удары, применяя широкий спектр вооружений, в том числе артиллерию, минометы и управляемые авиабомбы.

По словам Даниленко, задача оккупантов – преодолеть реку Волчья и создать условия для дальнейшего наступления на Купянском направлении. Враг не оставляет таких попыток еще с 10 мая, когда началась активная фаза их наступления в Харьковской области.

Успех в этой операции мог бы значительно усилить их позиции на восточном фронте. А именно, пересечение реки Волчья позволит противнику развить наступление в сторону Купянска с угрозой окружения украинской группировки войск на данном направлении.

Поэтому Волчанск ежедневно подвергается массированным атакам.

"Штурмов около десяти каждый день. Враг атакует малыми группами, устраивает так называемые мясные штурмы, бросая по 50 человек в попытке захватить хотя бы небольшие участки", – отметил Даниленко.

Если одноразовые штурмовики, зачастую плохо обученные и плохо оснащенные, достигают успеха, за ними сразу идут более профессиональные бойцы. Их поддерживают артиллерия, минометы и дроны, что усиливает давление на украинскую оборону, добавил спикер. Однако несмотря на ожесточенные атаки, противнику не удается добиться успеха.

"Тем, что от города осталось, по руинам враг пробует пробраться, но там его уже ждут", — заверил Даниленко.

Карта боевый действий в Волчанске Фото: deepstatemap.live

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На Волчанском направлении защитники подбили БМП-3 ВС РФ и уничтожают десант, — боец ВСУ

Напомним, командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" капитан Юрий Федоренко рассказал о потерях ВС РФ под Купянском. По его словам, только в одном боевом эпизоде противник за три штурма "утилизировал" на поле боя 90 единиц легкобронированной и бронированной техники.