Идут по ковру из своих павших: в бригаде "Ахиллес" рассказали о боях на Харьковщине (видео)

По словам капитана подразделения Юрия Федоренко, только в одном боевом эпизоде противник за три штурма "утилизировал" на поле боя 90 единиц легкобронированной и бронированной техники.

Силы обороны Украины продолжают успешно сдерживать наступление оккупантов вблизи Купянска. Как сообщил капитан Юрий Федоренко, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й штурмовой бригады имени Ивана Сирко, враг несет колоссальные потери в технике и личном составе.

Федоренко пояснил, что противник ставил себе задачу до 1 ноября зайти в Купянск и занять Купянск-Узловой, тем самым создать предпосылки для форсирования реки Оскол. А так как задание командования ВС РФ, очевидно, не выполнено, российские войска с 1 ноября буквально перешли в "режим камикадзе".

По словам командира, российское командование пытается набрать на передовую все возможные резервы из тыловых районов, после чего их бросают в постоянные штурмы, которые идут на протяжении всех суток.

На одном из участков фронта в районе Кругляковки, чтобы выйти непосредственно к левому берегу Оскола, противник в трех штурмах "утилизировал на поле боя 90 единиц легкобронированной и бронированной техники".

В попытке минимизировать потери российская пехота высаживается за 12 км от передовой, а затем пешком пытается дойти до позиций. За это время из 10 солдат доходит только один — остальные или уничтожаются, или сами сходят с дистанции.

Несмотря на некоторые тактические успехи, отметил Федоренко, противнику не удалось на этом участке наладить логистику и создать мощный плацдарм для дальнейшего продвижения.

"Они движутся по такому ковру из своих же павших. Что касается результатов, то за три бронетанковых штурма противник задействовал всего около ста единиц техники легкобронированной. Из этих ста единиц Силами обороны было уничтожено 90%", — подчеркнул Федоренко.

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Напомним, по данным аналитиков ISW, за три осенних месяца противник во время наступления потерял около 126 000 солдат.