Ідуть по килиму зі своїх полеглих: у бригаді "Ахіллес" розповіли про бої на Харківщині (відео)

За словами капітана підрозділу Юрія Федоренка, тільки в одному бойовому епізоді противник за три штурми "утилізував" на полі бою 90 одиниць легкоброньованої та броньованої техніки.

Сили оборони України продовжують успішно стримувати наступ окупантів поблизу Куп'янська. Як повідомив капітан Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї штурмової бригади імені Івана Сірка, ворог зазнає колосальних втрат у техніці та особовому складі.

Федоренко пояснив, що противник ставив собі завдання до 1 листопада зайти в Куп'янськ і зайняти Куп'янськ-Вузловий, тим самим створити передумови для форсування річки Оскіл. А оскільки завдання командування ЗС РФ, очевидно, не виконано, російські війська з 1 листопада буквально перейшли в "режим камікадзе".

За словами командира, російське командування намагається набрати на передову всі можливі резерви з тилових районів, після чого їх кидають у постійні штурми, які тривають упродовж усієї доби.

На одній із ділянок фронту в районі Кругляківки, щоб вийти безпосередньо до лівого берега Осколу, противник у трьох штурмах "утилізував на полі бою 90 одиниць легкоброньованої та броньованої техніки".

У спробі мінімізувати втрати російська піхота висаджується за 12 км від передової, а потім пішки намагається дійти до позицій. За цей час із 10 солдатів доходить тільки один — решта або знищуються, або самі сходять із дистанції.

Попри деякі тактичні успіхи, зазначив Федоренко, противнику не вдалося на цій ділянці налагодити логістику та створити потужний плацдарм для подальшого просування.

"Вони рухаються по такому килиму зі своїх же полеглих. Що стосується результатів, то за три бронетанкові штурми противник залучив всього близько ста одиниць техніки легкоброньованої. З цих ста одиниць Силами оборони було знищено 90%", — наголосив Федоренко.

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Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, за три осінні місяці противник під час наступу втратив близько 126 000 солдатів.