Кидають у штурми по 50 осіб: у прикордонній службі розповіли про бої у Вовчанську (відео)

Представник ДПСУ Олександр Даниленко зазначив, що одним із найважливіших завдань для противника залишається форсування річки Вовча, оскільки це дасть змогу росіянам розвинути наступ у бік Куп'янська.

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На тимчасово окупованих територіях Харківської області тривають запеклі бої. У Вовчанську, де річка Вовча перетинає місто зі сходу на захід, російські війська роблять численні спроби форсувати водну перешкоду. Про це 10 грудня повідомив начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Державної прикордонної служби "Гарт" Олександр Даниленко в ефірі телемарафону.

Обстановка на цьому напрямку залишається складною. Противник завдає ударів, застосовуючи широкий спектр озброєнь, зокрема артилерію, міномети та керовані авіабомби.

За словами Даниленка, завдання окупантів — подолати річку Вовча та створити умови для подальшого наступу на Куп'янському напрямку. Ворог не полишає таких спроб ще з 10 травня, коли розпочалася активна фаза їхнього наступу в Харківській області.

Успіх у цій операції міг би значно посилити їхні позиції на східному фронті. А саме, перетин річки Вовча дасть змогу противнику розвинути наступ у бік Куп'янська із загрозою оточення українського угруповання військ на цьому напрямку.

Тому Вовчанськ щодня зазнає масованих атак.

"Штурмів близько десяти щодня. Ворог атакує малими групами, влаштовує так звані м'ясні штурми, кидаючи по 50 осіб у спробі захопити хоча б невеликі ділянки", — зазначив Даниленко.

Якщо одноразові штурмовики, часто погано навчені та погано оснащені, досягають успіху, за ними відразу йдуть більш професійні бійці. Їх підтримують артилерія, міномети й дрони, що посилює тиск на українську оборону, додав спікер. Однак попри запеклі атаки, противнику не вдається домогтися успіху.

"Тим, що від міста залишилося, по руїнах ворог пробує пробратися, але там його вже чекають", — запевнив Даниленко.

Карта бойових дій у Вовчанську Фото: deepstatemap.live

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На Вовчанському напрямку захисники підбили БМП-3 ЗС РФ і знищують десант, — боєць ЗСУ

Нагадаємо, командир батальйону ударних БПЛА "Ахіллес" капітан Юрій Федоренко розповів про втрати ЗС РФ під Куп'янськом. За його словами, тільки в одному бойовому епізоді противник за три штурми "утилізував" на полі бою 90 одиниць легкоброньованої та броньованої техніки.