На Вовчанському напрямку захисники підбили БМП-3 ЗС РФ і знищують десант, — боєць ЗСУ

За даними лейтенанта ЗСУ, наприкінці осені — початку зими російські війська прогнозовано почали проявляти активність на флангах у Харківській області, особливо в районі населеного пункту Тихий і на Вовчанському напрямку.

Українські захисники на Харківщині уразили ворожий БМП-3 та знищують десант російських військ. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

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До кінця осені — початку зими російські війська прогнозовано почали проявляти активність на флангах у Харківській області, особливо в районі населеного пункту Тихий і на Вовчанському напрямку. У штурмові атаки тепер безперервно вирушають ББМ із десантом, але рідше — багі та мопеди, також повідомляється в публікації.

Пост про ситуацію на Вовчанському напрямку

"На Харківському напрямку відбулася одна безуспішна ворожа атака в Тихому районі. На Куп'янському напрямку за добу відбулося п'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки", — йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу України.

Покровський напрямок

Пост про ситуацію на Покровському напрямку

За даними бійця з позивним "Мучной", на Покровському напрямку на рубежах Лисівка — Сухий Яр поки що без змін, біля залізниці, що веде до Мирнограда, російські війська висадили десант на двох одиницях бронетехніки.

Повідомляється, що противник веде наступ на населений пункт Шевченко.

"Зараз активна фаза це в районі Новотроїцького, де противник почав бої за село! Отже, х*** (російські війська) налагодили логістику для тих, хто зараз наступає на Шевченко і поки звідти не вибитий", — ідеться в публікації.

ЗС РФ також активізувалися на південь від цього населеного пункту і намагаються вийти до нього зі сходу і почати штурм. Поки що бої не вщухають.

"Між Пушкіним і Зорею ворог має тактичні успіхи та не полишає спроби вибити остаточно наші підрозділи із Сонцевки", — зазначає "Мучной". За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку було 40 штурмів.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Луч, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що аналітики озвучили втрати росіян за осінь 2024 року: 50 солдатів за один кілометр.

Також повідомлялося, що журналіст Бутусов озвучив дані про втрати України, які Генштаб нібито передав Зеленському. Йдеться про 105 тисяч загиблих і зниклих безвісти.