На Волчанском направлении защитники подбили БМП-3 ВС РФ и уничтожают десант, — боец ВСУ

По данным лейтенанта ВСУ, к концу осени — началу зимы российские войска прогнозируемо начали проявлять активность на флангах в Харьковской области, особенно в районе населенного пункта Тихий и на Волчанском направлении.

Украинские защитники в Харьковской области поразили вражеский БМП-3 и уничтожают десант российских войск. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Важно

Идут по ковру из своих павших: в бригаде "Ахиллес" рассказали о боях на Харьковщине (видео)

К концу осени — началу зимы российские войска прогнозируемо начали проявлять активность на флангах в Харьковской области, особенно в районе населенного пункта Тихий и на Волчанском направлении. В штурмовые атаки теперь беспрерывно отправляются ББМ с десантом, но реже — багги и мопеды, также сообщается в публикации.

Пост о ситуации на Волчанском направлении

"На Харьковском направлении произошла одна безуспешная вражеская атака в Тихом районе. На Купянском направлении за сутки произошло пять атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки", — говорится в утренней сводке Генерального штаба Украины.

Покровское направление

Пост о ситуации на Покровском направлении

По данным бойца с позывным "Мучной", на Покровском направлении на рубежах Лысовка — Сухой Яр пока без изменений, у железной дороги, ведущей в Мирноград, российские войска высадили десант на двух единицах бронетехники.

Сообщится, что противник ведет наступление на населенный пункт Шевченко.

"Сейчас активная фаза это в районе Новотроицкого, где противник начал бои за село! Таким образом, х*** (российские войска) наладили логистику для тех, кто сейчас наступает на Шевченко и пока оттуда не выбит", — говорится в публикации.

ВС РФ также активизировались южнее этого населенного пункта и пытаются выйти к нему с востока и начать штурм. Пока бои не утихают.

"Между Пушкином и Зарей враг имеет тактические успехи и не оставляет попытки выбить окончательно наши подразделения из Солнцевки", — отмечает "Мучной".

По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении было 40 штурмов.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустынка", — говорится в публикации.

Напомним, что аналитики озвучили потери россиян за осень 2024: 50 солдат за один километр.

Также сообщалось, что журналист Бутусов озвучил данные о потерях Украины, которые Генштаб якобы передал Зеленскому. Речь о 105 тысячах погибших и пропавших без вести.