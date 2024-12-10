SCALP-EG, Aster і MICA: Франція прискорює виробництво ракет для підтримки України

У межах розширеного бюджету в 16 млрд євро на 2025 рік Франція виділила 2 млрд євро на підтримку поповнення запасів ракет для розширення оборонних запасів у період 2024-2030 рік.

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Франція реалізує масштабний план поповнення і розширення ракетних запасів у межах довгострокової стратегії зі зміцнення обороноздатності. Про це наприкінці минулого місяця повідомляла організація French Aid to Ukraine.

Генеральний штаб Збройних сил країни оголосив, що запаси крилатих ракет SCALP-EG ВПС поповнять у 2024 році. У парламентському звіті зазначено, що 2025 рік стане критичним для додаткового поповнення. Передбачено заміну ракет SCALP, переданих Україні. На 2025 рік виділено загалом 2 млрд євро на підтримку поповнення запасів ракет SCALP-EG, Aster і MICA в рамках розширеного бюджету в 16 млрд євро, виділеного на поліпшення оборонних запасів у період 2024-2030 рік.

З липня 2023 року Франція постачає Україні крилаті ракети великої дальності SCALP для підвищення можливостей з ураження важливих цілей на великих відстанях. Початкові постачання містили близько 40 ракет, за якими пішли подальші постачання. Загальна кількість ракет SCALP, переданих Україні, не розкривається. Але ці ракети використовували в кількох операціях, включно з ударом у вересні 2023 року по штаб-квартирі Чорноморського флоту Росії в Севастополі.

Ракети SCALP для України

Ракети SCALP, інтегровані з українськими бомбардувальниками Су-24 радянської епохи, дали змогу завдавати точних ударів по ключовій російській інфраструктурі, включно з командними центрами та логістичними вузлами. Ці операції порушили російські військові операції на окупованих територіях. Можливості завдання точних ударів великої дальності по критично важливій інфраструктурі були інтегровані в оборонну стратегію України, що істотно вплинуло на оперативні обставини.

Внесок Франції доповнює Велика Британія, яка поставила ракети Storm Shadow (варіант системи SCALP). Конкретні цифри залишаються конфіденційними, у повідомленнях від листопада 2024 року згадувалася підготовка до ще однієї партії з приблизно десяти ракет SCALP для України.

Нагадаємо, що в прикордонній службі розповіли про бої у Вовчанську.

Також повідомлялося, що в ГУР розкрили здібності РФ виробляти міжконтинентальні ракети.