Франція відправить Україні ракети MICA для літаків Mirage і бронетехніку, — Макрон

Українські збройні сили також отримають протитанкові комплекси MILAN, колісні бронетранспортери VAB та інше озброєння.

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Франція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2 мільярди євро, що включає ракети, бронетехніку і підтримку виробництва озброєнь на території України. Про це 26 березня заявив президент Франції Емманюель Макрон, підкресливши, що новий пакет спрямований на задоволення нагальних потреб Збройних сил України.

Президент Франції Емманюель Макрон про новий пакет військової допомоги Україні (дивитися з 04:00)

"Це також боєприпаси, включно з дистанційно керованими боєприпасами. І це також виробництво техніки в Україні завдяки партнерським відносинам із нашими оборонними підприємствами", — розповів Емманюель Макрон.

У межах нового пакета Україна отримає протитанкові ракети MILAN, авіаційні ракети MICA, а також ракети протиповітряної оборони Mistral. Крім того, Франція поставить Україні бронемашини VAB і AMX-10RC, які вже довели свою ефективність на полі бою.

Техніка та боєприпаси з Франції: короткий огляд

ПТРК MILAN або Missile d'Infanterie Léger Antichar — французько-німецький переносний протитанковий ракетний комплекс другого покоління. Основний принцип роботи комплексу заснований на напівавтоматичній системі наведення по дротах (SACLOS), що дає змогу оператору супроводжувати ціль до моменту ураження. Ракета запускається з переносної пускової установки та управляється тонким дротовим кабелем, що робить систему стійкою до радіоперешкод і складних погодних умов.

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Залежно від модифікації, ракети MILAN здатні вражати цілі на відстані до 2000 метрів. Сучасні версії, як-от MILAN 3, оснащені вдосконаленою кумулятивною бойовою частиною, яка може пробивати до 1000 мм гомогенної броні навіть за динамічним захистом. Ці ракети призначені для знищення не тільки танків та іншої бронетехніки, а й укріплених позицій противника.

Переносний протитанковий ракетний комплекс MILAN Фото: Відкриті джерела

MICA (Missile d'Interception, de Combat et d'Autodéfense) — авіаційна ракета класу "повітря-повітря", розроблена для перехоплення і знищення повітряних цілей. Зброя має універсальність завдяки двом системам наведення. Варіант MICA-IR оснащений інфрачервоною головкою самонаведення, що дає змогу ефективно вражати цілі, використовуючи теплове випромінювання. Версія MICA-EM використовує активну радіолокаційну систему, що забезпечує наведення на цілі поза зоною видимості та високу точність під час роботи в умовах радіоперешкод.

Дальність ураження ракети досягає 80 км, що дає змогу атакувати як літаки і безпілотники, так і крилаті ракети. Завдяки високій маневреності та системі наведення, MICA здатна перехоплювати навіть надзвукові та високоманеврені цілі.

Авіаційні ракети MICA Фото: Відкриті джерела

Бронемашина VAB (Véhicule de l'Avant Blindé) — французький колісний бронетранспортер. Техніка має модульну конструкцію, що дає змогу адаптувати її під різні завдання — від транспортування піхоти до медичної евакуації та вогневої підтримки.

Машину випускають у версіях із колісною формулою 4×4 і 6×6, що дає змогу їй пересуватися по бездоріжжю. На озброєнні VAB може перебувати 12,7-мм кулемет або 20-мм автоматична гармата, а деякі модифікації оснащуються протитанковими ракетами.

Основні характеристики VAB

Маса: 13 т (у базовій версії).

Екіпаж: 2 людини + 10 десантників.

Двигун: дизельний, потужністю 320 к.с.

Швидкість: до 92 км/год по шосе.

Запас ходу: до 1000 км.

Нагадаємо, в ЄС розглядають можливість переходу на власні аналоги американських ракет Tomahawk. Йдеться про французьку ракету морського базування Scalp Naval з дальністю польоту понад 500 км.