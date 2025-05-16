У Каннах показали тизер українського байопіка "Довженко" (відео)

У рамках 78-го Каннського кінофестивалю, на одному з головних світових кіноринків, Marché du Film, — під час дискусійної панелі "Байопік — як інструмент деколонізації української культури та історії періоду радянської окупації" відбулася презентація тизеру художнього фільму "Довженко" (режисер Костянтин Коновалов) компанією "Одеса Фільм Продакшн" за підтримки Держкіно України.

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Про це Фокусу розповіла продюсерка фільму Анна Дочева.

У центрі сюжету – Одеса 1926 року, яка відроджується після потрясінь. Вона наповнена джазом, балетом, боксом і великими мріями про кіно. Головний герой – молодий Олександр Довженко, який приїжджає в місто біля моря, щоб зняти свій перший фільм.

Його мета – створити справжнє мистецтво. Але реальність диктує інші правила: НКВС вимагає пропаганди, а не пошуку краси. Утім, на межі зриву, Довженко знаходить сили чинити опір завдяки підтримці близьких: письменника Юрія Яновського, балерини Іди Пензо та директора кінофабрики Нечеси.

Разом вони наважуються зняти фільм, що не вкладається в рамки. Фільм – про свободу.

Тизер біографічного фільму "Довженко"

"Довженко" – це не лише пригодницька драма про відомого українського кіномитця. Це історія про силу мистецтва, дружби та молодості перед лицем тоталітарної системи. І про ціну, яку доводиться платити за право бути собою.

"Для нашої команди важливо та символічно, що саме Одеська кіностудія реалізує художню екранізацію байопіку про легендарного Олександра Довженка, адже саме з неї розпочав свій шлях 1926 року, а кінотеатральний реліз фільму буде присвячений 100-річчю першого повнометражного фільму класика. Ми маємо на меті сформувати розуміння, що українці не лише сильні та волелюбні люди, а й талановита, творча та освічена нація. Це перший художній фільм, присвячений Олександру Довженку. Ми сповнені рішучості показати широкому загалу маловідомі сторінки з життя легендарного українського митця", – наголосила Анна Дочева.

Серед гостей заходу були Симона Бауманн, член ради директорів Німецької асоціації продюсерів документального кіно, Денніс Рух, директор European Film Market, Анджей Вишинський, польський продюсер, режисер Krakovia Producciones Франсіско Бассіньяну, сценарист Рустам Бабазаде, продюсер і режисер Алі-Саттар Гуліє.

Перший тизер стрічки отримав схвальні відгуки гостей заходу, а майбутній фільм зацікавив міжнародних дистриб'юторів і кінокритиків.

Прем'єра картини запланована на 2026 рік.

Раніше Фокус писав, що Каннський кінофестиваль розпочався з України, і розповідав про перший скандал на заході.