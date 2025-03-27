Анджеліна Джолі підтримала дівчинку з Харківщини, яка пережила ракетний удар РФ (фото)

Поліна Пліска, яка наразі проходить лікування в "Охматдиті", дуже хотіла б зустрітися особисто з голлівудською зіркою. Її мрію частково здійснили.

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49-річна американська акторка Анджеліна Джолі підтримала 14-річну Поліну Пліску з Харківщини, яка отримала тяжкі поранення через ракетний удар РФ по Ізюму 4 лютого. Про це повідомили в ініціативі United24 27 березня.

Українка, яка наразі проходить лікування в "Охматдиті", дуже хотіла б зустрітися особисто з голлівудською зіркою, тому United24 частково здійснили її мрію. Поліна Пліска отримала записку від Джолі та поспілкувалася з нею онлайн.

"Її найбільша мрія — знову ходити, і українські лікарі працюють над тим, щоб це стало реальністю. Також дівчинка розповіла, що дуже хотіла б зустрітися з Анджеліною. Ми зробили все можливе, щоб допомогти здійснити її другу мрію. Американська акторка поспілкувалася з Поліною онлайн, а також передала їй записку зі словами підтримки", — йдеться в дописі ініціативи.

Тяжке поранення Поліна Пліска дістала в Ізюмі, коли приїхала подавати документи на паспорт. 4 лютого ворожа армія атакувала місто на Харківщині балістичною ракетою "Іскандер-М". Дівчинка опинилася поряд із місцем влучання, а один з уламків влучив їй у спину.

Наразі Поліна лікується в "Охматдиті". А родина дівчинки збирає кошти на колісне крісло, щоб вона могла пересуватися без сторонньої допомоги.

Зазначимо, що удар російських окупантів балістичною ракетою 4 лютого по центру Ізюма Харківської області забрав життя п'ятьох людей і зруйнував низку будівель. Одна з них — будівля міськради.

Нагадаємо, після візиту до України у 2022 році Анджеліна Джолі розповіла, що побачила в наших людях мужність та гідність.

Також Фокус писав про те, що Анджеліна Джолі закликала допомагати Україні влітку 2023 року.