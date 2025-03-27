Анджелина Джоли поддержала девочку из Харьковщины, которая пережила ракетный удар РФ (фото)

Полина Плиска, которая сейчас проходит лечение в "Охматдете", очень хотела бы встретиться лично с голливудской звездой. Ее мечту частично осуществили.

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49-летняя американская актриса Анджелина Джоли поддержала 14-летнюю Полину Плиску из Харьковской области, которая получила тяжелые ранения из-за ракетного удара РФ по Изюму 4 февраля. Об этом сообщили в инициативе United24 27 марта.

Украинка, которая сейчас проходит лечение в "Охматдете", очень хотела бы встретиться лично с голливудской звездой, поэтому United24 частично осуществили ее мечту. Полина Плиска получила записку от Джоли и пообщалась с ней онлайн.

"Ее самая большая мечта — снова ходить, и украинские врачи работают над тем, чтобы это стало реальностью. Также девочка рассказала, что очень хотела бы встретиться с Анджелиной. Мы сделали все возможное, чтобы помочь осуществить ее вторую мечту. Американская актриса пообщалась с Полиной онлайн, а также передала ей записку со словами поддержки", — говорится в заметке инициативы.

Тяжелое ранение Полина Плиска получила в Изюме, когда приехала подавать документы на паспорт. 4 февраля вражеская армия атаковала город на Харьковщине баллистической ракетой "Искандер-М". Девочка оказалась рядом с местом попадания, а один из осколков попал ей в спину.

Сейчас Полина лечится в "Охматдете". А семья девочки собирает средства на колесное кресло, чтобы она могла передвигаться без посторонней помощи.

Отметим, что удар российских оккупантов баллистической ракетой 4 февраля по центру Изюма Харьковской области забрал жизни пяти человек и разрушил ряд зданий. Одно из них — здание горсовета.

Напомним, после визита в Украину в 2022 году Анджелина Джоли рассказала, что увидела в наших людях мужество и достоинство.

Также Фокус писал о том, что Анджелина Джоли призвала помогать Украине летом 2023 года.