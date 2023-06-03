Анджелина Джоли призвала помогать Украине (фото)

Голливудская звезда назвала организации, нуждающиеся в финансировании.

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47-летняя американская актриса Анджелина Джоли снова призвала помогать Украине. Меседжем голливудская звезда поделилась в своем Instagram с более чем 14 млн подписчиков.

"Мой друг @gilesduley находится в Украине и прислал мне эти фото украинских активистов и организаций. Национальные ОО в Украине получили только 0,003% средств, собранных за границей. Эта модель должна измениться на более прямую поддержку местных организаций. Это укрепляет гражданское общество, дает больше самоопределения местным общинам и гарантирует, что все средства от пожертвований направляются в поддержку местной экономики", — отметила бывшая супруга Брэда Питта.

В частности, Джоли привела несколько примеров украинских инициатив, нуждающихся в поддержке, среди которых феминистическая "Марш женщин" во главе с Еленой Шевченко.

"Команда Casers @helpukraine_team эвакуирует людей каретами скорой помощи с передовой и деоккупированных территорий. Они проводят специализированную эвакуацию людей со сложными потребностями", — продолжила Анджелина Джоли.

Анджелина Джоли призвала поддерживать украинские инициативы

В мае 2022 года голливудская знаменитость лично прибыла в Украину. В частности, она посетила Львов, где пообщалась с украинскими детьми и пряталась в бомбоубежище во время воздушной тревоги. После этого она еще больше восхитилась украинцами и не прекращала публичную поддержку Украины.

Анджелина Джоли в Украине в 2022 году Фото: Соцсети

Напомним, миллиардер, с которым приписывали роман Анджелине Джоли, женат на украинской актрисе.

Также Фокус писал об особом подарке Анджелине Джоли от украинцев.