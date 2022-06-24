Роскошная Анджелина Джоли украсила обложку глянца и восхитилась украинцами

Актриса подробно рассказала о том, какие шаги делает для того, чтобы сделать женщин в бедных странах более самостоятельными и независимыми.

47-летняя голливудская актриса и посол доброй воли по делам беженцев в ООН снялась для июньского выпуска журнала Madame Figaro, позируя фотографу Лахлану Бейли и дала интервью, в котором, среди прочего, упомянула об украинцах, которые сейчас противостоят российской агрессии.

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Примечательно, что интервью французскому изданию актриса давала у ебя дома в Лос-Анджелесе по видеосвязи. Она не стала лететь в Париж, поскольку не хотела лишний раз загрязнять окружающую среду, используя частный джет или любой авиатранспорт. Исключение она сделала только для Украины. Не так давно актриса побывала во Львове, где пообщалась с беженцами из охваченных войной регионов.

""Я своими глазами видела абсолютную стойкость и невообразимую силу этих людей, которые не только выживают в этой ситуации войны, но и защищают окружающих", – подчеркнула она.

Темой беседы с журналистами издания стала деятельность Джоли по защите окружающей среды и помощи женщинам в странах третьего мира. Как известно, актриса является крестной матерью программы женского сельскохозяйственного предпринимательства, инициированной домом Guerlain "Женщины для пчел" (Women For Bees), в рамках которой 50 женщин-пчеловодов из различных биосфер пройдут обучение, а после тренинга Guerlain снабдит каждую участницу 50 ульями и пчелиными семьями в их родных странах. Программа направлена на увеличение популяции пчел. На кону не только биоразнообразие, но и автономия женщин в неблагополучных регионах. Ульи были установлены в Камбодже, стране ее сердца, где она частично проживает, штаб-квартире ее фонда Мэддокса Джоли-Питта, который также работает над сохранением окружающей среды и улучшения условий жизни сельских общин.

"Во многих частях мира женщины не имеют необходимой поддержки или свобод. Существует очевидная необходимость поставить этот вопрос на обсуждение, но, возможно, есть и более мягкий способ решить его, познакомив их с такими устройствами, как "Женщины для пчел". . Например, это то, что я вижу в бедных странах: привитие им навыков торговли или коммерции сделает их более автономными, позволив им создавать свои собственные сети. Женщины хрупки, но парадоксальным образом они также являются источником необычайной силы. Вы знаете, в начале пандемии 70% сиделок были женщинами… 70%! Это реальность, и это прекрасно: когда женщины имеют доступ к знаниям, инструментам и возможностям, что они делают? Они помогают другим", – подчеркнула Джоли.

Напомним, Анджелина Джоли посетила ужин с украинцами, о чем рассказала в соцсети.