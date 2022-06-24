Розкішна Анджеліна Джолі прикрасила обкладинку глянцю та захопилася українцями

Акторка докладно розповіла про те, які кроки робить для того, щоб зробити жінок у бідних країнах самостійнішими та незалежнішими.

47-річна голлівудська акторка та посол доброї волі у справах біженців в ООН знялася для червневого випуску журналу Madame Figaro, позуючи фотографу Лахлану Бейлі, і дала інтерв'ю, в якому, серед іншого, згадала про українців, які зараз протистоять російській агресії.

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Примітно, що інтерв'ю французькому виданню акторка давала вдома в Лос-Анджелесі по відеозв'язку. Вона не стала летіти в Париж, оскільки не хотіла зайвий раз забруднювати довкілля, використовуючи приватний джет чи будь-який авіатранспорт. Виняток вона зробила лише для України. Нещодавно акторка побувала у Львові, де поспілкувалася з біженцями із охоплених війною регіонів.

"Я на власні очі бачила абсолютну стійкість і неймовірну силу цих людей, які не лише виживають у цій ситуації війни, а й захищають оточення", — наголосила вона.

Темою бесіди з журналістами видання стала діяльність Джолі із захисту довкілля та допомоги жінкам у країнах третього світу. Як відомо, акторка є хресною матір'ю програми жіночого сільськогосподарського підприємництва, ініційованої домом Guerlain "Жінки для бджіл" (Women For Bees), у межах якої 50 жінок-бджолярів із різних біосфер пройдуть навчання, а після тренінгу Guerlain забезпечить кожну учасницю 50 вуликами та бджолиними сім'ями в їхніх рідних країнах. Програма спрямована на збільшення популяції бджіл. На кону не лише біорізноманіття, а й автономія жінок у неблагополучних регіонах. Вулики встановили в Камбоджі, країні її серця, де вона частково проживає, штаб-квартирі її фонду Меддокса Джолі-Пітта, який також працює над збереженням довкілля та покращення умов життя сільських громад.

"У багатьох частинах світу жінки не мають необхідної підтримки або свободи. Існує очевидна необхідність поставити це питання на обговорення, але, можливо, є і м'якший спосіб вирішити його, познайомивши їх із такими утвореннями як "Жінки для бджіл". Наприклад, це те, що я бачу в бідних країнах: прищеплення їм навичок торгівлі або комерції зробить їх автономнішими, дозволивши їм створювати свої власні мережі. Жінки тендітні, але парадоксальним чином вони також є джерелом надзвичайної сили. Ви знаєте, на початку пандемії 70% доглядальниць були жінками… 70%! Це реальність, і це чудово: коли жінки мають доступ до знань, інструментів і можливостей, що вони роблять? Вони допомагають іншим", — наголосила Джолі.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі відвідала вечерю з українцями, про що розповіла в соцмережі.