Колишня дівчина Бена Аффлека з'явилася в розкішній фотосесії для Madame Figaro

Акторка показала природну красу та гарячі образи.

34-річна кубино-іспанська акторка Ана де Армас, яка нещодавно знялася в біографічній картині "Блондинка", зігравши роль Мерилін Монро, прикрасила новий номер журналу Madame Figaro. Дівчина знялася в сміливій фотосесії, позуючи в піджаку на голе тіло, а також топлес на задньому сидінні машини.

Зірка, яка має практично ідеальні риси обличчя, обійшлася мінімумом ксметики, дозволивши шанувальникам дивитися на її максимально природну зовнішність. Акторка позує як на кольорових фото, так і на чорно-білих.

Фото: Madame Figaro

Акторську кар'єру амбітна дівчина розпочала у 2006 році, знявшись у стрічці "Роза Франції". У 2007 році вона з'явилася в гостросюжетній драмі "Чорна лагуна". Через два роки Ана отримала роль у молодіжній романтичній комедії "Секс, вечірки і брехня", а 2011-го знялася в іспанському фільмі жахів "Алея".

Перепусткою в Голлівуд для Ани стала головна роль у трилері "Хто там" (2015). Уже у 2016 році де Армас зіграла в драмі "Дочка Бога", а ще через рік перевтілилася в Джоъ у фантастичному бойовику "Той, хто біжить по лезу 2049", за що була номінована на 44-у премію "Сатурн" за кращу жіночу роль.

У 2019 році вона знялася в гостросюжетному фільмі "Ножи наголо" та була номінована на найкращу жіночу роль у мюзиклі/комедії на 77-ій церемонії вручення премії "Золотий глобус" у галузі кіно й телебачення. Минулого року де Армас поповнила скарбничку ролей образом дівчини Бонда у фільмі "Не час помирати".

Короткий роман із оскароносним Беном Аффлеком додав акторці популярності, щоправда, потім сама Ана заявила, що їхній нетривалий роман був "жахливим".

Наразі де Армас зустрічається з колишнім директором Tinder Полом Букадакісом.