Ана де Армас, колишня дівчина Бена Аффлека, з'явилася на публіці з новим бойфрендом

І її новим кавалером став виконавчий директор Tinder Пол Букадакіс.

33-річна Ана де Армас, зірка фільмів "Ножі наголо" та "Не час помирати", ще недавно зустрічалася з Беном Аффлеком. Однак, коли той повернувся до Дженніфер Лопес, недовго страждала на самоті. Про це пише Daily Mail.

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Ану та її нового кавалера "застукали" у Лос-Анджелесі, коли вона пристрасно цілувалася з хлопцем.

Журналісти вважають, що новий бойфренд акторки — це виконавчий директор популярного онлайн-сервісу для знайомств Tinder Пол Букадакіс. Пол — не надто публічна особа, тож у мережі не так багато його знімків.

[ + – ] Ана де Армас і Пол Букадакіс

Пара прогулювалася магазинами, зайшла в ресторан, а потім Пол та Ана цілувалися посеред вулиці, не зважаючи на перехожих. Таблоїди повідомляли, що акторка та бізнесмен почали зустрічатися ще влітку, але раніше їх жодного разу не бачили разом.

Нагадаємо, майже рік тому Ана пережила розрив із 49-річним Беном Аффлеком. Вони познайомилися на зйомках еротичного трилера "Глибока вода", який вийде на екрани лише наступного року і з того часу були нерозлучні. Інсайдери повідомляли, що вони дуже щасливі, і справа йде до весілля.

Але на початку 2021 року стало відомо, що Бен Аффлек повернувся до своєї колишньої нареченої, співачки Дженніфер Лопес. Ана та Бен ніяк не коментували своє розлучення, але інсайдери повідомляли, що ініціатором розриву стала де Армас.

"Бен більше не зустрічається з Аною. Вона закінчила цей роман. Їхні стосунки були складними: Ана не хотіла переїжджати в Лос-Анджелес, а Бен не міг покидати місто надовго, адже тут живуть його діти", — повідомляло джерело, близьке до пари, виданню People.

Утім, новини про возз'єднання старих коханих зайняли перші смуги таблоїдів на довгі місяці. З того часу Аффлек і Лопес нерозлучні, а його колишня подруга, як з'ясувалося, недовго сумувала на самоті.