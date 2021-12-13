Ана де Армас, бывшая девушка Бена Аффлека, появилась на публике с новым бойфрендом

И ее новым кавалером стал исполнительный директор Tinder Пол Букадакис

33-летняя Ана де Армас, звезда фильмов "Ножи наголо" и "Не время умирать", еще недавно встречалась с Беном Аффлеком. Однако, когда тот вернулся к Дженнифер Лопес, недолго страдала в одиночестве. Об этом пишет Daily Mail.

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Ану и ее нового кавалера "застукали" в Лос-Анджелесе, когда она страстно целовалась с молодым человеком.

Журналисты считают, что новый бойфренд актрисы – это исполнительный директор популярного онлайн-сервиса для знакомств Tinder Пол Букадакис. Пол – не слишком публичная личность, так что в сети не так много его снимков.

[ + – ] Ана де Армас и Пол Букадакис

Пара прогуливалась по магазинам, зашла в ресторан, а потом Пол и Ана целовались посреди улицы, не обращая внимания на прохожих. Таблоиды сообщали, что актриса и бизнесмен начали встречаться еще летом, но ранее их ни разу не видели вместе.

Напомним, около года назад Ана пережила разрыв с 49-летним Беном Аффлеком. Они познакомились на съемках эротического триллера "Глубокая вода", который выйдет на экраны только в следующем году и с той поры были неразлучны. Инсайдеры сообщали, что они очень счастливы и дело идет к свадьбе.

Но в начале 2021 года стало известно, что Бен Аффлек вернулся к своей бывшей невесте, певице Дженнифер Лопес. Ана и Бен никак не комментировали свое расставание, но инсайдеры сообщали, что инициатором разрыва стала де Армас.

"Бен больше не встречается с Аной. Она закончила этот роман. Их отношения были сложными: Ана не хотела переезжать в Лос-Анджелес, а Бен не мог покидать город надолго, ведь тут живут его дети", — сообщал источник, близкий к паре, изданию People.

Впрочем, новости о воссоединении старых возлюбленных заняли все первые полосы таблоидов на долгие месяцы. С той поры Аффлек и Лопес неразлучны, а его бывшая подруга, как оказалось, недолго грустила в одиночестве.