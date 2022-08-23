Бывшая девушка Бена Аффлека появилась в роскошной фотосессии для Madame Figaro

Актриса показала естественную красоту и горячие образы.

34-летняя кубино-испанская актриса Ана де Армас, которая недавно снялась в биографической картине "Блондинка", сыграв роль Мэрилин Монро, украсила новый номер журнала Madame Figaro. Девушка снялась в очень смелой фотосессии, позируя в пиджаке на голое тело, а также топлес на заднем сидении машины.

Звезда, которая обладает практически идеальными чертами лица, обошлась минимумом ксметики, позволив поклонникам смотреть на ее максимально естественную внешность. Актриса позирует как на цветных фото, так и на черно-белых.

Фото: Madame Figaro

Актерскую карьеру амбициозная девушка начала в 2006 году, снявшись в картине "Роза из Франции". В 2007 году она появилась в остросюжетной драме "Черная лагуна". Через два года Ана получила роль в молодежной романтической комедии "Секс, вечеринки и ложь", а в 2011-м снялась в испанском фильме ужасов "Тупик".

Пропуском в голливуд для Аны стала главная роль в триллере "Тук-тук" (2015). Уже в 2016 году де Армас сыграла в драме "Дочь Бога", а еще через год перевоплотилась в Джоуи в фантастическом боевике "Бегущий по лезвию 2049", за что была номинирована на 44-ю премию "Сатурн" за лучшую женскую роль второго плана.

В 2019 году она снялась в остросюжетном фильме "Ножи наголо" и была номинирована на лучшую женскую роль в мюзикле/комедии на 77-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в области кино и телевидения. В прошлом году де Армас пополнила копилку ролей образом девушки Бонда в фильме "Не время умирать".

Короткий роман с оскароносным Беном Аффлеком добавил актрисе популярности, правда, потом сама Ана заявила, что их непродолжительный роман был "ужасным".

Сейчас де Армас встречается с бывшим директором Tinder Полом Букадакисом.