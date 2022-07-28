Ана де Армас в роли Мэрилин Монро: новые кадры со съемочной площадки "Блондинки"

Бывшая девушка Бена Аффлека прекрасно вжилась в образ легендарной голливудской дивы.

Американский журнал Vanity Fair опубликовал кадры со съемочной площадки байопика "Блондинка", рассказывающего о жизни легендарной голливудской актрисы Мэрилин Монро, роль которой исполняет Ана де Армас.

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Как видно но снимках, актрисе удалось более чем хорошо перевоплотиться в культовую актрису, повторив не только ее манері, віражение лица, но даже взгляд и улыбку.

"Блондинка" – это не традиционный биографический фильм, которые обчно сосредоточены только на самых необычных эпизодахжизни главного героя. Картина рассказывает о судьбе женщины в поисках любви, которая станет великой соблазнительницей. Благодаря ее податливости и врожденной сексуальной привлекательности она будет обожаемой, желанной. Ее вожделени самые известные мужчины того времени, среди которых – и 35-й президент США Джон Ф. Кеннеди.

Сценарий адаптирован из бестселлера 2000 года "Блондинка" Джойс Кэрол Оутс, американской писательницы, которая, по слухам, претендует на Нобелевскую премию по литературе, и обладательницу женской премии за "Падение" в 2005 году.

По словам писательницы, Мэрилин Монро немного похожа на Эмму Бовари (героиня романа Г. Флобера "Мадам Бовари"), заброшенную в Голливуд.

"Обе – молодые женщины с очень романтичным и, возможно, нереалистичным видением любви. Мэрилин была такой неуверенной в себе, такой требовательной, что людям было трудно любить ее или даже помогать ей. Многие мужчины, в том числе ее второй муж, бейсболист Джо Ди Маджио, попытались, прежде чем отступить, испугавшись", – подчеркнула Оутс.

Режиссер Эндрю Доминик разрабатывал этот проект в течение 15 лет, а в главной роли сначала видел Наоми Уоттс или Джессику Честейн, однако выбрал кубинскую актрису Ану де Армас.

Личность Мэрилин заинтересовала режиссера возможностью описать ее взрослую жизнь "через призму ошибочных детских убеждений и травм".

Филм выходит на Netflix в сентябре этого года.

Норма Джин Бейкер (она же Мэрилин Монро) родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе. Она была нежеланным ребенком отца, который растворился в воздухе еще до ее рождения, и Глэдис Бейкер. Норма провела большую часть своего детства, курсируя между приемными семьями и детскими домами. Мать говорила ей, что ее отсутствующий отец так же красив, как Кларк Гейбл, что у него всегда есть фотография любимой дочери в бумажнике и что однажды он обязательно придет к ней.

Мэрилин Монро скончалась в возрасте 36 лет. Причиной смерти называют алкоголь и передозировку барбитуратами.

Напомним, первый тизер фильма "Блондинка" вышел в июне этого года.