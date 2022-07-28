Ана де Армас у ролі Мерилін Монро: нові кадри зі знімального майданчика "Блондинки"

Колишня дівчина Бена Аффлека чудово вжилася в образ легендарної голлівудської діви.

Американський журнал Vanity Fair опублікував кадри зі знімального майданчика байопіка "Блондинка", який розповідає про життя легендарної голлівудської акторки Мерилін Монро, роль якої виконує Ана де Армас.

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Як видно на знімках, актрисі вдалося більш ніж добре перетворитися на культову акторкуа, повторивши не лише її манери, вираз обличчя, а навіть погляд і усмішку.

"Блондинка" — це не традиційний біографічний фільм, який зосереджений тільки на найбільш незвичайних епізодах життя головного героя. Стрічка розповідає про долю жінки в пошуках кохання, яке стане великою спокусницею. Завдяки її податливості й вродженій сексуальній привабливості вона буде улюбленою, бажаною. Її бажали найвідоміші чоловіки того часу, серед яких і 35-ий президент США Джон Ф. Кеннеді.

Сценарій адаптований із бестселера 2000 року "Блондинка" Джойс Керол Оутс, американської письменниці, яка, за чутками, претендує на Нобелівську премію з літератури, та володарки жіночої премії за "Падіння" у 2005 році.

За словами письменниці, Мерилін Монро трохи схожа на Емму Боварі (героїня роману Г. Флобера "Мадам Боварі"), закинуту в Голлівуд.

"Обидві — молоді жінки з дуже романтичним і, можливо, нереалістичним баченням кохання. Мерилін була такою невпевненою в собі, такою вимогливою, що людям було важко любити її або навіть допомагати їй. Багато чоловіків, у тому числі її другий чоловік, бейсболіст Джо Ді Маджо спробували, перш ніж відступити, злякавшись", — підкреслила Оутс.

Режисер Ендрю Домінік розробляв цей проєкт протягом 15 років, а в головній ролі спочатку бачив Наомі Воттс або Джессіку Честейн, проте вибрав кубинську акторку Ану де Армас.

Особистість Мерилін зацікавила режисера можливістю описати її доросле життя "через призму помилкових дитячих переконань і травм".

Фільм виходить на Netflix у вересні цього року.

Норма Джин Бейкер (вона ж Мерилін Монро) народилася 1 червня 1926 року в Лос-Анджелесі. Вона була небажаною дитиною батька, який розчинився в повітрі ще до її народження, та Гледіс Бейкер. Норма провела більшу частину свого дитинства, курсуючи між прийомними сім'ями та дитячими будинками. Мати казала їй, що її відсутній батько такий гарний, як Кларк Гейбл, що в нього завжди є фотографія улюбленої дочки в гаманці та що одного разу він обов'язково прийде до неї.

Мерилін Монро померла у віці 36 років. Причиною смерті називають алкоголь і передозування барбітуратами.

Нагадаємо, перший тизер фільму "Блондинка" вийшов у червні цього року.