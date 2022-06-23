Анджеліна Джолі повечеряла з українцями (фото)

Голлівудська знаменитість продовжує підтримувати Україну.

47-річна американська акторка Анджеліна Джолі відвідала вечерю з українцями. Знімками посол доброї волі ООН поділилася на своїй Instagram-сторінці.

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"У цьогорічний Всесвітній день біженців я відвідала вечерю з новими друзями з України, Афганістану, Малі, Кот-д’Івуару, Конго, Єгипту, Курдистану, Нігерії та Гамбії. Я вдячна, що серед такої важкості у світі ці сміливі люди поділилися зі мною своїми історіями та знайшли час. Сім’я, друзі та їжа об’єднують людей, і я мала честь приєднатися до нових друзів, щоб їсти, ділитися та навчатися", — підписала фото з біженцями з різних країн Анджеліна Джолі.

[ + – ] Анджеліна Джолі на вечері у Всесвітній день біженця

Акторка та посол доброї волі ООН у справах біженців активно підтримує Україну, адже навесні 2022 відвідала Львів та кілька інших українських міст. Знаменитість зустрілася з людьми, котрі втікали від війни, вислухала їхні історії та доносить правду всьому світу.

Після відвідин України 47-річна Анджеліна Джолі носить каблучку з картою нашої країни.

Також Фокус писав про несподіваний візит іншого американської знаменитості до України. Спочатку у Львові, а потім на Київщині помітили голлівудського актора та посла доброї волі ООН Бена Стіллера.