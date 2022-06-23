Анджелина Джоли поужинала с украинцами (фото)

Голливудская знаменитость продолжает поддерживать Украину.

47-летняя американская актриса Анджелина Джоли посетила ужин с украинцами. Снимками посол доброй воли ООН поделилась на своей Instagram-странице.

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"В нынешний Всемирный день беженцев я посетила ужин с новыми друзьями из Украины, Афганистана, Мали, Кот-д'Ивуара, Конго, Египта, Курдистана, Нигерии и Гамбии. Я благодарна, что среди такой тяжести в мире эти смелые люди поделились со мной своими историями и нашли время. Семья, друзья и еда объединяют людей, и у меня была честь присоединиться к новым друзьям, чтобы есть, делиться и учиться", — подписала фото с беженцами из разных стран Анджелина Джоли.

[ + – ] Анджелина Джоли на ужине во Всемирный день беженца

Актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев активно поддерживает Украину, ведь весной 2022 посетила Львов и несколько других украинских городов. Знаменитость встретилась с людьми, бежавшими от войны, выслушала их истории и доносит правду всему миру.

После посещения Украины 47-летняя Анджелина Джоли носит кольцо с картой нашей страны.

Также Фокус писал о неожиданном визите другой американской знаменитости в Украину. Сначала во Львове, а затем в Киевской области заметили голливудского актера и посла доброй воли ООН Бена Стиллера.