Анджелина Джоли поужинала с украинцами (фото)
Голливудская знаменитость продолжает поддерживать Украину.
47-летняя американская актриса Анджелина Джоли посетила ужин с украинцами. Снимками посол доброй воли ООН поделилась на своей Instagram-странице.
"В нынешний Всемирный день беженцев я посетила ужин с новыми друзьями из Украины, Афганистана, Мали, Кот-д'Ивуара, Конго, Египта, Курдистана, Нигерии и Гамбии. Я благодарна, что среди такой тяжести в мире эти смелые люди поделились со мной своими историями и нашли время. Семья, друзья и еда объединяют людей, и у меня была честь присоединиться к новым друзьям, чтобы есть, делиться и учиться", — подписала фото с беженцами из разных стран Анджелина Джоли.
Актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев активно поддерживает Украину, ведь весной 2022 посетила Львов и несколько других украинских городов. Знаменитость встретилась с людьми, бежавшими от войны, выслушала их истории и доносит правду всему миру.
После посещения Украины 47-летняя Анджелина Джоли носит кольцо с картой нашей страны.
Также Фокус писал о неожиданном визите другой американской знаменитости в Украину. Сначала во Львове, а затем в Киевской области заметили голливудского актера и посла доброй воли ООН Бена Стиллера.