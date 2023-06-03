Анджеліна Джолі закликала допомагати Україні (фото)

Голлівудська зірка назвала організації, які потребують фінансування.

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47-річна американська акторка Анджеліна Джолі знову закликала допомагати Україні. Меседжем голлівудська зірка поділилася у своєму Instagram з понад 14 млн підписників.

"Мій друг @gilesduley перебуває в Україні та надіслав мені ці фото українських активістів та організацій. Національні ГО в Україні отримали лише 0,003% коштів, зібраних за кордоном. Ця модель має змінитися на більш пряму підтримку місцевих організацій. Це зміцнює громадянське суспільство, дає більше самовизначення місцевим громадам і гарантує, що всі кошти від пожертвувань спрямовуються на підтримку місцевої економіки", — зазначила колишня дружина Бреда Пітта.

Зокрема Джолі навела кілька прикладів українських ініціатив, які потребують підтримки, серед яких феміністична "Марш жінок" на чолі з Оленою Шевченко.

"Команда Casers @helpukraine_team евакуює людей каретами швидкої допомоги з передової та деокупованих територій. Вони проводять спеціалізовану евакуацію людей зі складними потребами", — навела ще один приклад Анджеліна Джолі.

Анджеліна Джолі закликала підтримувати українські ініціативи

У травні 2022 голлівудська знаменитість особисто прибула до України. Зокрема вона відвідала Львів, де поспілкувалася з українськими дітьми та ховалася з бомбосховищі під час повітряної тривоги. Після цього вона ще більше захопилася українцями та не припиняла свою публічну підтримку України.

Анджеліна Джолі в Україні у 2022 році Фото: Соцсети

Нагадаємо, мільярдер, з яким приписували роман Анджеліні Джолі, одружений з українською акторкою.

Також Фокус писав про особливий подарунок Анджеліні Джолі від українців.