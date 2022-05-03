Анджелина Джоли прокомментировала свой визит в Украину

Недавно знаменитость посетила Львов с двухдневным визитом.

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Голливудская звезда Анджелина Джоли недавно удивила всех неожиданным визитом во Львов. Знаменитость, которая является послом доброй воли ООН, приехала в Украину на два дня, чтобы собственными глазами увидеть, что переживают украинцы в стране, охваченной войной. Как сообщает Daily mail, после визита Джоли искренне призналась, что гордится стойкостью и мужеством украинского народа и глубоко сопереживает целому поколению детей, которые вынужденны спасаться от войны.

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"Я горжусь тем, что вижу стойкость, мужество и достоинство украинского народа. Ужасно видеть, какое влияние война оказывает на целое поколение украинских детей", — приводят слова Анджелины Джоли в Daily mail.

За два дня, которые знаменитость провела в Украине, она успела встретиться с детьми, пострадавшими от ракетного удара российских оккупантов по вокзалу в Краматорске, пообщаться с пассажирами эвакуационного поезда из Покровска (Донецкая область), посетить учебно-реабилитационный центр "Гармония" в Бориславе и поговорить с волонтерами. Пресс-секретарь актрисы, как пишут в СМИ, опроверг слухи о том, что Джоли хочет усыновить ребенка из Украины. Напомним, у актрисы шестеро детей. Трое из них — 20-летний Мэддокс, 18-ти летняя Пакса и 17-летняя Захара — приемные.

Как известно, 46-летняя звезда Голливуда заранее публично не анонсировала свою поездку, а члены ее окружения подписали специальное соглашения, которое запрещало им раскрывать какие-либо подробности. И хотя Джоли позировала для десятков селфи и путешествовала с личным фотографом, который предоставил средствам массовой информации фотографии, отобранные звездой, сама голливудская актриса отметила, что устроила визит в Украину не для пиара.

Ранее Фокус собрал самые яркие моменты визита знаменитости. А также разбирал мемы, которые появились в Сети после поездки Джоли в Украину.