Анджеліна Джолі прокоментувала свій візит в Україну

Нещодавно знаменитість відвідала Львів із дводенним візитом.

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Голлівудська зірка Анджеліна Джолі нещодавно здивувала всіх несподіваним візитом до Львова. Знаменитість, яка є послом доброї волі ООН, приїхала в Україну на два дні, щоб на власні очі побачити, що переживають українці в країні, охопленій війною. Як повідомляє Daily Mail, після візиту Джолі щиро зізналася, що пишається стійкістю та мужністю українського народу та глибоко співпереживає цілому поколінню дітей, які змушені рятуватися від війни.

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"Я пишаюся тим, що бачу стійкість, мужність і гідність українського народу. Жахливо бачити, який уплив війна має на ціле покоління українських дітей", — наводять слова Анджеліни Джолі в Daily Mail.

За два дні, які знаменитість провела в Україні, вона встигла зустрітися з дітьми, які постраждали від ракетного удару російських окупантів по вокзалу в Краматорську, поспілкуватися з пасажирами евакуаційного поїзда з Покровська (Донецька область), відвідати навчально-реабілітаційний центр "Гармонія" в Бориславі та поговорити з волонтерами. Прессекретар акторки, як пишуть у ЗМІ, спростував чутки про те, що Джолі хоче всиновити дитину з України. Нагадаємо, в актриси шестеро дітей. Троє з них — 20-річний Меддокс, 18-річний Пакс і 17-річна Захара — прийомні.

Як відомо, 46-річна зірка Голлівуду заздалегідь публічно не анонсувала свою поїздку, а члени її оточення підписали спеціальну угоду, яка забороняла їм розкривати будь-які подробиці. І хоча Джолі позувала для десятків селфі та подорожувала з особистим фотографом, який надав засобам масової інформації фотографії, відібрані зіркою, сама голлівудська акторка зазначила, що влаштувала візит в Україну не для піару.

Раніше Фокус зібрав найяскравіші моменти візиту знаменитості. А також розбирав меми, що з'явилися в мережі після поїздки Джолі в Україну.