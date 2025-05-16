Кристен Стюарт вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля-2025 с розовыми волосами (фото)

Американская актриса Кристен Стюарт придерживается новых правил красной дорожки Каннского кинофестиваля-2025. Звезда "Сумерек" вышла на публику в нежном розовом наряде.

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Об этом пишет Page Six.

В пятницу, 16 мая, Стюарт посетила премьеру фильма "Хронология воды", который стал ее режиссерским дебютом, надев светло-розовую полупрозрачную макси-юбку поверх короткого твидового костюма.

Согласно новому дресс-коду фестиваля, "обнаженность запрещена на красной дорожке, как и в любой другой зоне фестиваля". Технически звезда экрана, которая была одета в полный образ от Chanel, этого не нарушила.

Кристен Стюарт в Каннах Фото: Getty Images

Благодаря лайфхаку, предложенному ее стилистом Тарой Свеннен, актриса оставалась скрытой — за исключением живота и зоны ниже середины бедра. Сверху звезда "Сумерек" надела твидовый блейзер квадратного кроя с короткими рукавами, украшенный черными и серебряными пуговицами.

Бриллиантовое колье-чокер и бледно-розовые туфли на каблуках дополнили дизайнерский ансамбль.

Более того, знаменитость дебютировала с ярко-розовыми волосами, окрашенными в плавный узор, и платиновыми белокурыми волосами, собранными в неопрятный пучок.

Кристен Стюарт в Каннах Фото: Getty Images

Напомним, тем временем немецкая супермодель Хайди Клум проигнорировала требование организаторов Каннского кинофестиваля и нарушила дресс-код мероприятия.

Также Фокус писал о появлении в Каннах украинской певицы Оли Поляковой. Звезда попала в инцидент незадолго до выхода на красную дорожку.