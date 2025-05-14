Хайди Клум нарушила дресс-код Каннского кинофестиваля 2025 (фото)

Несмотря на то, что организаторы 78-го Каннского кинофестиваля запретили звездам появляться на красной дорожке в излишне открытых платьях и нарядах с объемными деталями и длинными шлейфами, которые бы мешали другим или рассадке в зале, немецкая супермодель Хайди Клум проигнорировала требование.

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Звезда, известная своей любовью показывать все лучшее сразу, произвела фурор в платье от Elie Saab, пишет People.

Хотя наряд и выглядел более скромно, чем те, которые 51-летняя знаменитость часто носила ранее, он отличался пышностью и длинным шлейфом. Платье-иллюзия с цветочным принтом состояло из слоев розовой органзы, выкроенной так, чтобы имитировать нежные цветочные лепестки. Оно имело бюст без бретелек и боковой разрез, обнажающий ногу, который переходил в шлейф.

Образ завершали минималистские босоножки светлого оттенка и украшения Lorraine Schwartz.

В этом году оргкомитет фестиваля решил, что наряды звезд, прибывающих на показы, не должны затмевать фильмы, премьера которых идет в тот или иной день фестиваля. Видимо, дал о себе знать скандал на "Грэмми", где прозрачное платье на Бьянке Цензори затмило не только гостей премии, но и ее результаты.

На официальном сайте мероприятие говорится, что "нагота запрещена на красной дорожке, а также в любой другой зоне фестиваля" из-за "соображений приличия". В правилах также отмечается, что "объемные наряды, в частности с большим шлейфом, которые мешают нормальному потоку движения гостей и усложняют рассадку в зале, не допускаются".

"Команды приветствия фестиваля будут обязаны запретить доступ на красную дорожку всем, кто не соблюдает эти правила", – предупредили гостей.

Ранее Фокус писал про семь самых громких скандалов в истории Канн, а также о том, что первый день фестиваля 2025 года начался с Украины.