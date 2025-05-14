Гайді Клум порушила дрес-код Каннського кінофестивалю 2025 (фото)

Попри те, що організатори 78-го Каннського кінофестивалю заборонили зіркам з'являтися на червоній доріжці в надмірно відкритих сукнях і вбраннях з об'ємними деталями та довгими шлейфами, які б заважали іншим або розсадженню в залі, німецька супермодель Гайді Клум проігнорувала вимогу.

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Зірка, відома своєю любов'ю показувати все найкраще відразу, викликала фурор у сукні від Elie Saab, пише People.

Хоча вбрання і мало скромніший вигляд, ніж ті, які 51-річна знаменитість часто носила раніше, воно вирізнялося пишністю і довгим шлейфом. Сукня-ілюзія з квітковим принтом складалася з шарів рожевої органзи, викроєної так, щоб імітувати ніжні квіткові пелюстки. Вона мала бюст без бретелей і бічний розріз, що оголює ногу, який переходив у шлейф.

Образ завершували мінімалістські босоніжки світлого відтінку і прикраси Lorraine Schwartz.

Цього року оргкомітет фестивалю вирішив, що вбрання зірок, які прибувають на покази, не повинні затьмарювати фільми, прем'єра яких триває в той чи інший день фестивалю. Мабуть, дався взнаки скандал на "Греммі", де прозора сукня на Б'янці Цензорі затьмарила не тільки гостей премії, а й її результати.

На офіційному сайті заходу йдеться про те, що"оголеність заборонена на червоній доріжці, а також у будь-якій іншій зоні фестивалю" через "міркування пристойності". У правилах також зазначено, що "об'ємне вбрання, зокрема з великим шлейфом, що заважає нормальному потоку руху гостей і ускладнює розсадження в залі, не допускається".

"Команди вітання фестивалю будуть зобов'язані заборонити доступ на червону доріжку всім, хто не дотримується цих правил", — попередили гостей.

Раніше Фокус писав про сім найгучніших скандалів в історії Канн, а також про те, що перший день фестивалю 2025 року почався з України.