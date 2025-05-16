Разбила нос и переодевалась на парковке: Оля Полякова показала непростой путь в Канны

46-летняя украинская певица Оля Полякова появилась на одном из самых престижных мировых мероприятий – 78-м Каннском кинофестивале. Однако путь на красную дорожку оказался для нее не безоблачным.

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Что ей пришлось пережить, артистка рассказала в Instagram.

Ольга записала видео с самолета, показав, как готовится к своей первой в жизни дорожке в Каннах. Перед ней – косметичка.

"Сама в самолете", – говорит она.

В следующий момент Полякова в кадре с разбитым носом.

"Я только что попала в аварию и разбила нос", – плачет артистка, несмотря на макияж.

И уже через пару секунд она предстает перед поклонниками в роскошном пудрово-розовом платье мини-платье с шифоновой отделкой, которая спускается в пол, украшенном пайетками, элегантных босоножках и с клатчем в руках. Образ дополнен комплектом украшений.

"Дорогие мои, я замазала свою кровь на носу, я собралась. Знаете, где? Я на парковке переоделась", – продолжает свой рассказала Оля.

Затем певица показывает красную дорожку и говорит, что вот с такими перипетиями, но собирается впервые попасть на главную европейскую дорожку.

"Не останавливайтесь! Даже мой покоцанный нос меня не остановил!", – заявила автор видео в наряде от украинского бренда KEL.

Поклонники Поляковой в восторге от ее стойкости и внешнего вида.

"Королева всегда!", "Наши украинские женщины не остановятся ни перед чем! Для нас нет препятствий! Оля,Вы красавица!", "Оля! Макияж – на лету, плач – без слез, потому что потечет макияж, переодеться в машине – єто не проблема, разбитый нос и кровь – это ничто по сравнению с красной дорожкой, которая залечит все раны… Украинская женщина – это чудо света", – пишут в комментариях.

Ранее Фокус рассказывал, как Полякова случайно назвала Лорак "курицей", а Тину Кароль – "нервной крикухой". Мы также писали, что Оля Полякова впервые появилась на обложке украинского Playboy.