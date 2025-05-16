Розбила ніс і переодягалася на парковці: Оля Полякова показала непростий шлях до Канн

46-річна українська співачка Оля Полякова з'явилася на одному з найпрестижніших світових заходів — 78-му Каннському кінофестивалі. Однак шлях на червону доріжку виявився для неї не безхмарним.

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Що їй довелося пережити, артистка розповіла в Instagram.

Ольга записала відео з літака, показавши, як готується до своєї першої в житті доріжки в Каннах. Перед нею — косметичка.

"Сама в літаку", — каже вона.

Наступного моменту Полякова в кадрі з розбитим носом.

"Я щойно потрапила в аварію і розбила ніс", — плаче артистка, незважаючи на макіяж.

І вже за кілька секунд вона постає перед шанувальниками в розкішній пудрово-рожевій сукні-міні-сукні з шифоновим оздобленням, що спускається в підлогу, оздобленій лелітками, елегантних босоніжках і з клатчем у руках. Образ доповнений комплектом прикрас.

"Дорогі мої, я замазала свою кров на носі, я зібралася. Знаєте, де? Я на парковці переодяглася", — продовжує свою розповідь Оля.

Потім співачка показує червону доріжку і каже, що ось із такими перипетіями, але збирається вперше потрапити на головну європейську доріжку.

"Не зупиняйтеся! Навіть мій покоцаний ніс мене не зупинив!", — заявила авторка відео у вбранні від українського бренду KEL.

Шанувальники Полякової в захваті від її стійкості та зовнішнього вигляду.

"Королева завжди!", "Наші українські жінки не зупиняться ні перед чим! Для нас немає перешкод! Оля, Ви красуня!", "Оля! Макіяж — на льоту, плач — без сліз, бо потече макіяж, переодягнутися в машині — це не проблема, розбитий ніс і кров — це ніщо порівняно з червоною доріжкою, яка залікує всі рани... Українська жінка — це чудо світу", — пишуть у коментарях.

Раніше Фокус розповідав, як Полякова випадково назвала Лорак "куркою", а Тіну Кароль — "нервовою крикухою". Ми також писали, що Оля Полякова вперше з'явилася на обкладинці українського Playboy.