"Я сама така": Оля Полякова назвала Тіну Кароль "нєрвною крикухою" (відео)

У 2021 році Полякова назвала Кароль "відомою плакальницею на похоронах". Тепер вона відповіла, як ставиться до колеги та чому вони конкурують.

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Українська співачка Оля Полякова розповіла про конкуренцію з Тіною Кароль, назвавши колегу по сцені "нєрвною крикухою". Відповідне відео шириться в TikTok.

Оля Полякова розповіла про конкуренцію з Тіною Кароль

Зірка сцени під час туру "Дорослих дівчат" за кордоном зазначила, що насправді любить Тіну Кароль як артистку.

"Вона "нєрвна крикуха". Такою й має бути артистка, я сама така. Я люблю Тіну, якось так сталося, що нас лишилося тільки двоє і бодатися доводиться одна з одною. Я б бодалася з Єфросиніною, але я чомусь з нею подружилась. Плюс вона не співає. З Тіною ми відіграємо історію конкуренції", – сказала Полякова.

Як на це відреагувала Тіна Кароль

Співачка поширила відео у своєму телеграм-каналі, написавши: "О май гад. Лукед май фейс".

Що відомо про скандал Олі Полякової та Тіни Кароль

У 2021 році Полякова публічно назвала Тіну Кароль "відомою плакальницею на похоронах". Згодом артистка виправдовувалася за свої слова, пояснивши, що мала на увазі лише творчость Кароль, а не те, що в неї помер чоловік та продюсер Євген Огір.

"Я дійсно думаю, що останнім часом у Тіни дуже сумний репертуар. Саму артистку Тіну Кароль я дуже люблю і поважаю. Тому ніколи не стала б жартувати на тему її особистої трагедії, її особистої історії", — зазначила Полякова.

Після таких слів Тіна Кароль відповіла колезі по цеху: "Ти мала рацію. Я буду плакати про нас, про нього все життя, а жити заради сина. Але не на похороні, а за здоров'я та за силу висоти в близькості споріднених душ!"

Нагадаємо, Тіна Кароль заговорила про бажання стати мамою вдруге.

Також Фокус писав про сварку Тіни Кароль з Лєрою Мандзюк.